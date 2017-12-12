Президент встретился с родными художника Александра Шервашидзе-Чачба

Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения первого профессионального художника, графика, живописца, сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Шервашидзе–Чачба будут проходить в Сухуме 12 и 13 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Амра Амичба. Президент принял гостей конференции "Жизнь и творчество Александра Шервашидзе-Чачба", близких родственников всемирно известного художника во вторник 12 декабря.

"Рад вас видеть на исторической родине в Абхазии. На родине вашего великого родственника, дедушки, прадедушки. Для нас важно сохранить эту связь, создать все возможности для того, чтобы будущие поколения знали бы об этом великом человеке, который много привнес в культуру Абхазии и всего мира, чтобы Абхазию знали больше. Жизненный путь Александра Шервашидзе интересен и важен для абхазского народа. И я горжусь тем, что есть возможность общаться с теми, кто непосредственно кровью связан с этим человеком", — сказал глава государства.

Внук художника Александра Шервашидзе-Чачба, Демосфен Зайцев, поблагодарил за память, которую абхазский народ демонстрирует по отношению к его дедушке.

"Все же дедушка жил в Абхазии два года, пятьдесят лет в России и столько же заграницей. Но всегда, будучи приглашенным Дягилевым, где бы не был, он всегда думал, есть записи в записных книжках, об Абхазии, в которых думал о лице города Сухум, есть также послание к молодым абхазам. Мечтал о том, что будут возрождены театр на открытом воздухе. Не забывал родину. В письме балетмейстер Серж Лефарь к маме писал, о,как он его называл, "Князенке": "Князенка так мечтал, чтобы его похоронили на родной земле. Но не получилось так сначала. Ушло 27 лет на то, чтобы выполнить его слова", — сказал он.

Демосфен Зайцев отметил, что памятник Александру Шервашидзе-Чачба, устанволенный в Сухуме, – это память всем поколениям.

"Как в кулуарах говорим, это, наверное, лучший памятник в Абхазии. Спасибо большое за память", — сказал он. — Но галереи-то нет. Картины хранятся очень плохо. Пропадают, некоторые уже требуют реставрации. Влажный же воздух. Картинная галерея очень нужна".

Председатель Санкт-Петербургского общества "Апсны" Боча Аджинджал, который подготовил книгу об Александре Шервашидзе-Чачба, заметил, что при жизни художника не была проведена ни одна его персональная выставка.

"Он был настолько скромным человеком, что, прожив сто лет, не провел индивидуальную выставку, хотя друзьям своим помогал организовывать персональные выставки, — подчеркнул Аджинджал. – Это о многом говорит".

Боча Аджинджал отметил, что вклад Александра Шервашидзе-Чачба в развитие духовной культуры всего мира огромен.

"Поэтому, если восстановить его дом-музей, и как следует прорекламировать, это привлечет многих посетителей со всего мира, в том числе и из Франции. Средства, которые будут затрачены на его восстановление, окупятся быстро, — заметил Боча Аджинджал. — В 1973 году крышу накрыли, при этом мастера закрасили настенную роспись между лестничными пролетами, сделанную руками художника. Ее восстановить, к сожалению, не представляется возможным, сказали специалисты".

Министр культуры Эльвира Арсалия поблагодарила за возможность провести ряд мероприятий, которые еще раз напомнят, что Шервашидзе-Чачба был великим абхазом.

"И это имя, через которое можем говорить со всем миром. Имя, которое рядом и с Бенуа, и с Головиным. Его место заслуженно еще больше должно быть отмечено. Самое важное событие – это выставка, на которой будут представлены более ста его работ. И такой масштабной для нас выставки не было последние лет тридцать. Удивительно, что его наследие сохранилось на родине и что мы на родине имеет возможность отмечать такую знаменательную дату. Не все наследие, к сожалению, оно во многих музеях мира и частных коллекциях. Но сегодня у нас есть то, что мы можем показывать", — отметила Арсалия.

Министр культуры сообщила, что ряд мероприятий запланированы и в России в 2018 году, в частности, пройдет День памяти в Государственном театральном музее Санкт-Петербурге.

Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения первого профессионального художника, графика, живописца, сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Шервашидзе–Чачба будут проходить в Сухуме 12 и 13 декабря.