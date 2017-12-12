Цветы художнику: в Сухуме почтили память Александра Чачба-Шервашидзе

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятные мероприятия, приуроченные ко дню рождения первого абхазского профессионального художника Александра Чачба-Шервашидзе, начались с возложения цветов к мемориалу художника.

В церемонии возложения цветов участвовали министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия, заместитель министра Батал Кобахия, внук Александра Чачба-Шервашидзе, Демосфен Зайцев, и общественность.

"Сегодня те мероприятия, которые были запланированы в рамках юбилея Александра Чачба-Шервашидзе, открываются научно-практической конференцией. Завтра в Центрально выставочном зале пройдет презентация его работ, которой не было очень давно в виду объективных причин. Мы очень рады, что нам удастся показать зрителю более 100 его работ", — сказала Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

По ее словам, очень важно, что сегодня наследие Шервашидзе находится в Абхазии.

© Sputnik. Амра Амичба Президент встретился с родными художника Александра Чачба-Шервашидзе

По словам внука Александра Чачба-Шервашидзе, дед очень много думал об Абхазии.

"Очень жаль, что мы не смогли сделать так, чтобы он приехал сюда. 10 лет добивались, 10 лет мама ждала встречи с ним, и когда все-таки разрешился вопрос, мама приехала в Париж в надежде увидеть своего отца, обнять, но узнала, что его похоронили три дня назад. Конечно, она была страшно огорчена, но когда она соприкоснулась с его записными книжками, она там нашла столько его предложений по реорганизации театра, обращение к молодежи, напуствие, каким должен быть Сухум, о создании театра на воздухе. Он так много думал об Абхазии. Очень жаль, что он сюда не приехал", — сказал корреспонденту Sputnik внук великого абхазского художника.

24 декабря первому абхазскому профессиональному художнику, графику, живописцу, сценографу, искусствоведу и художественному критику Александру Шервашидзе-Чачба исполняется 150 лет. Александр Чачба-Шервашидзе 50 лет прожил в России, 50 лет за рубежом. Умер 17 августа 1968 года в Париже.