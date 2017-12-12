19:02 12 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Возложение цветов к мемориалу Александра Чачба -Шервашидзе

Цветы художнику: в Сухуме почтили память Александра Чачба-Шервашидзе

© Sputnik. Сария Кварацхелия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
18420

В 2017 году исполняется 150 лет первому абхазскому профессиональному художнику, графику, живописцу, сценографу, искусствоведу и художественному критику Александру Чачба-Шервашидзе.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятные мероприятия, приуроченные ко дню рождения первого абхазского профессионального художника Александра Чачба-Шервашидзе, начались с возложения цветов к мемориалу художника.

В церемонии возложения цветов участвовали министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия, заместитель министра Батал Кобахия, внук Александра Чачба-Шервашидзе, Демосфен Зайцев, и общественность.

"Сегодня те мероприятия, которые были запланированы в рамках юбилея Александра Чачба-Шервашидзе, открываются научно-практической конференцией. Завтра в Центрально выставочном зале пройдет презентация его работ, которой не было очень давно в виду объективных причин. Мы очень рады, что нам удастся показать зрителю более 100 его работ", — сказала Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

По ее словам, очень важно, что сегодня наследие Шервашидзе находится в Абхазии.

Встреча президента с семьей Александра Шервашидзе-Чачба
© Sputnik. Амра Амичба
Президент встретился с родными художника Александра Чачба-Шервашидзе

По словам внука Александра Чачба-Шервашидзе, дед очень много думал об Абхазии.

"Очень жаль, что мы не смогли сделать так, чтобы он приехал сюда. 10 лет добивались, 10 лет мама ждала встречи с ним, и когда все-таки разрешился вопрос, мама приехала в Париж в надежде увидеть своего отца, обнять, но узнала, что его похоронили три дня назад. Конечно, она была страшно огорчена, но когда она соприкоснулась с его записными книжками, она там нашла столько его предложений по реорганизации театра, обращение к молодежи, напуствие, каким должен быть Сухум, о создании театра на воздухе. Он так много думал об Абхазии. Очень жаль, что он сюда не приехал", — сказал корреспонденту Sputnik внук великого абхазского художника.

24 декабря первому абхазскому профессиональному художнику, графику, живописцу, сценографу, искусствоведу и художественному критику Александру Шервашидзе-Чачба исполняется 150 лет. Александр Чачба-Шервашидзе 50 лет прожил в России, 50 лет за рубежом. Умер 17 августа 1968 года в Париже.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Давид Цаллаев
    При чем тут Осетия?

    Комедийный актер и сценарист из Осетии Давид Цаллаев рассказал Sputnik, что осетины не имеют отношения к скандальному ролику об эскортнице из Ингушетии.

  • Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, фото из архива
    Далеко ли до ВТО?

    Вступление Азербайджана в ВТО актуально, но вряд ли оно произойдет в течение одного-двух лет, заявил замминистра республики.

  • Работы над элементом турбогенератора в производственном корпусе АЭС
    Первый пошел

    Компания "Русатом Сервис" завершила доставку на Армянскую АЭС первого из двух турбогенераторов, изготовленных предприятием "Силовые машины".

  • Шахтер
    Бастуют все!

    Число шахтеров, бастующих в Карагандинской области, превышает 600 человек, сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

  • Подозреваемый. Архивное фото
    Китайский вербовщик

    Сотрудники МВД Кыргызстана задержали гражданина Китая, подозреваемого в вербовке жителей республики для отправки в Сирию.

  • Главный корпус БГУ
    В списке лучших

    Белорусский государственный университет (БГУ) вошел в список двухсот лучших вузов мира по версии Московского международного рейтинга "Три миссии университета".

  • Янис Домбрава
    Латвия для латышей

    Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава предлагает ввести уголовную ответственность за содействие иммиграции.

  • Олег Матвейчев
    Сами виноваты

    Причиной депопуляции Литвы является русофобская политика страны, разрывающая традиционные связи, считает эксперт.

  • Парламент
    Я возвращаю ваш закон

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен вернуть в законодательный орган закон, ограничивающий трансляцию российских СМИ.

  • Строительный кран. Архивное фото
    Накрыло краном

    В Москве в районе Тропарево-Никулино строительный кран рухнул на бытовку с таджикскими трудовыми мигрантами – без жертв не обошлось.

  • Концерт Робби Уильямса в Москве
    Москва – нет. Ташкент – да!

    Британский певец Робби Уильямс выступит с концертом в Ташкенте. Sputnik решил разобрался, во сколько обойдется послушать артиста с Туманного Альбиона.

  • Чиновники
    Вон из города!

    Столицу Эстонии разгрузят от обилия работников государственного бюрократического аппарата, чтобы заполнить ими вымирающую провинцию.

  • Давид Цаллаев
    При чем тут Осетия?

    Комедийный актер и сценарист из Осетии Давид Цаллаев рассказал Sputnik, что осетины не имеют отношения к скандальному ролику об эскортнице из Ингушетии.

  • Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, фото из архива
    Далеко ли до ВТО?

    Вступление Азербайджана в ВТО актуально, но вряд ли оно произойдет в течение одного-двух лет, заявил замминистра республики.

  • Работы над элементом турбогенератора в производственном корпусе АЭС
    Первый пошел

    Компания "Русатом Сервис" завершила доставку на Армянскую АЭС первого из двух турбогенераторов, изготовленных предприятием "Силовые машины".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Птицы служат в охране Кремля
Охрана Кремля: птицы на страже
Девять с половиной миллиардов: вице-премьер рассказал о бюджете на 2018 год
Девять с половиной миллиардов: вице-премьер рассказал о бюджете на 2018 год
История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах
Палестино-израильский конфликт в картах

Соцсети

Sputnikabkhazia