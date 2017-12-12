Парламент Абхазии принял в первом чтении бюджет страны на 2018 год

В соответствии с проектом закона о бюджете Абхазии на 2018 год, доходная часть бюджета Республики Абхазия составит порядка девяти с половиной миллиардов рублей.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал за принятие бюджета страны на 2018 год в первом чтении на заседании во вторник 12 декабря.

Спикер Парламента Валерий Кварчия отметил, что законопроект о бюджете страны поступил 17 ноября, с тех пор в Парламенте проходит обсуждение проекта.

"Мы скрупулезно изучаем данный документ. Вчера было расширенное заседание, где все депутаты имели возможность выразить свое отношение по документу", — подчеркнул он.

Бюджет страны на 2018 год представил вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Дмитрий Сериков.

Он отметил, что была проведена работа со всеми ведомствами Кабинета Министров и добавил, что парламентарии уже знакомы со всеми частями финансового документа.

По его словам, в соответствии с проектом закона о бюджете Абхазии на 2018 год, бюджет Республики Абхазия планирует пополниться порядка 9 миллиардами 500 миллионами рублей, расход Государственного бюджета составит 9 миллиардов 602 миллиона рублей. Соответственно, дефицит Государственного бюджета на 2018 год ожидается на уровне порядка 100 миллионов рублей.

Дотации местных бюджетов сформированы из объемов достаточных для обеспечения их сбалансированности за исключением бюджета Сухумского района.

Преимущественно, все дотации, которые предусмотрены в республиканском бюджете, будут направлены на поддержку местных бюджетов, также на финансирование заработной платы в бюджетной сфере, таких как сфера образования, здравоохранение и культура. Планируется, что объем дотаций в 2018 году составит порядка 640 миллионов рублей.

В 2018 году доход Госбюджета по сравнению с 2017 годом уменьшится на общую сумму в 656,5 миллионов рублей, при этом доля собственных доходов сократится на 231 миллион рублей.

Остаточная разница в размере 424 миллионов снижается за счет понижения объемов финансовой помощи со стороны Российской Федерации. В бюджете 2017 года собственные доходы консолидированного государственного бюджета составляли по плану 5 миллиардов 441 миллионов рублей, в 2018 году планируется на уровне 5 миллиардов 209 миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Смыр о бюджете Абхазии на 2018 год: в имеющихся условиях сверстан оптимально

Российская помощь состоит из двух составляющих, первая — текущее финансирование, вторая — инвестиционная помощь Абхазии, отметил Дмитрий Сериков.

Помощь со стороны России в 2017 году составляла 4 миллиарда 716 миллионов рублей, а на 2018 год планируется на уровне 4 миллиардов 292 миллионов рублей.

Из них власти Абхазии планируют получить 2,671 миллиардов в виде финансовой помощи в целях социально-экономического развития Абхазии, а также 1,620 миллиарда рублей инвестиций в рамках реализации "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы".

Расходы Государственного бюджета по сравнению с 2017 годом снижаются на общую сумму 589 миллионов рублей, при этом надо сказать, что львиная доля снижения расходов приходится в части Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Согласно бюджету планируется, что акцизный налог в 2018 году составит 142 миллионов рублей. Также планируется, что в будущем году таможенная пошлина составит 452 миллиона рублей, а таможенные сборы прогнозируются на уровне 245 миллионов рублей.

Впервые в 2018 году предусмотрено финансирование участия абхазский делегации в Женевских переговорах.

"При поездках в Женеву необходимо участие не только представителей МИД, но и других представителей органов власти. Мы вывели в специальную статью расходы для участия в Женевских дискуссиях", — подчеркнул Дмитрий Сериков.

Более 1 миллиарда 200 миллионов рублей в 2018 году будет затрачено на финансирование правоохранительных органов и органов госбезопасности.

2 миллиарда 100 миллионов рублей будет направлено на национальную экономику.

"Это меньше чем в 2017 году, но это связано с уменьшением общего объема Российской финансовой помощи", — рассказал Дмитрий Сериков.

238 миллионов рублей будет затрачено на поддержку образования в республике, что больше показателей за 2017 год.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц о бюджете Абхазии на 2018 год: социально направленный

46 миллионов рублей будет направлено на развитие физкультуры и спорта, 12 миллионов на поддержку молодежной политики.

Расходы на заработную плату в бюджете на 2018 год составляют 3 миллиарда 417 миллионов рублей, отметил Сериков.

Председатель комитета Натали Смыр отметила, что на протяжение двух недель у депутатов была возможность изучить законопроект.

"Комитет рекомендует принятие бюджета без изменений и дополнений. Во втором чтении будут внесены дополнения, список уже есть, просьба принять документ в первом чтении", — подчеркнула она.

Депутат Рауль Лолуа сказал, что бюджет на 2018 год это бюджет выживания, а не развития.

"Я не вижу эффекта от этого бюджета, поэтому я не буду голосовать за него", — сказал он.

Парламентарий считает, правительство не справилось с составлением главного финансового документа страны и назвал его не бюджетом, а сметой расхода. По его мнению, для граждан страны бюджет на 2018 год не принесет никакой пользы.

Из 30 проголосовавших депутатов 27 проголосовали "за" и трое "против".

Доходы республиканского бюджета планируются на уровне 7 миллиардов 432 миллионов рублей, расходы — 7 миллиардов 527 миллионов рублей, дефицит составит около 95 миллионов рублей, отметил вице-премьер.

В качестве источника финансирования дефицита предполагается привлечение кредитов Национального Банка Республики Абхазия — до 150 миллионов в годовом исчислении по ставке не более 6% годовых, а также возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее юридическим и физическим лицам за предыдущие 10-12 лет.