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Пресс-конференция МЧС

МЧС Абхазии: с наступлением холодов увеличилось число пожаров

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия провело пресс-конференцию на тему подготовки к зимнему сезону во вторник 12 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. За последние два месяца увеличилось количество пожаров в Абхазии, что связано с наступлением холодов, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния на пресс-конференции во вторник 12 декабря.

"Количество пожаров увеличилось за последние два месяца. К сожалению, как показывает практика, с наступлением холодов возгораний становится больше. Это связано с тем, что практически во всей стране отопление только электрическое, а электропроводка, порой, десятилетиями не меняется, и при сильной нагрузке происходит замыкание", — сказал Квициния и обратился к населению страны с просьбой быть бдительными.

За два с половиной месяца, добавил министр, зарегистрировано 25 случаев пожара на всей территории Абхазии, из них семь домов сгорело дотла. Жертв нет.

"Этого можно было избежать, если бы граждане своевременно обратили внимание на состояние электропроводки. Многие используют обогреватели собственного изготовления, которые потребляют больше энергии и дают больше нагрузки. Люди должны понимать, что у государства нет возможности строить новые дома с нуля, поэтому лучше, если они заранее попросят районные администрации оказать им помощь в налаживании электропроводки", — отметил Квициния.

Сложная ситуация в этой области сложилась в селах Абхазии, так как там нет пожарных пунктов. Зачастую у сотрудников МЧС уходит много времени для того, чтобы добраться до места возгорания, но средств на создание пунктов пожарной охраны в каждом селе у государства пока нет, подчеркнул Лев Квициния.

"Мы должны понимать, что организовать пожарные пункты в сельской местности сегодня крайне сложно и говорить об этом пока рано. В советское время был другой подход, организации отчисляли средства на поддержание пожарной охраны. Сейчас времена другие", — сказал Квициния.

По информации руководства МЧС республики, в каждом районе Абхазии расположены пожарно-спасательные подразделения. Всего их девять в семи районах страны, но этого, по словам Квициния, недостаточно.

На 17% увеличилось число пожаров в 2017 году в сравнении с 2016 годом, сообщил журналистам начальник пожарной спасательной службы МЧС Абхазии Сатбей Гиндия.

"По статистике, в 2016 году произошло 881 пожаров, а за 11 месяцев 2017 года – 1034. Повышение на 17%, и это при том, что пока еще год не закончился. За этот период пожарно-спасательная служба провела выездов — 1041 и спасла шесть человек во время возгораний", — проинформировал  Гиндия.

Он добавил, что в сутки на боевое дежурство заступает около 120 человек и 30 автомобилей с повышенной проходимостью.

От 10 до 15 пожарных автомобилей остается в резерве, добавил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. По его словам, на боевое дежурство заступают не только пожарные, но и спасатели, так как людям может понадобиться помощь в море, горах и во время ДТП. Не редко сотрудникам МЧС приходится спешить в подмогу и животным.

"У нас зимой проблема не только с пожарами, но и в горах. Туристы не регистрируются и отправляются в путешествие, не сообщив об этом никому. Бывают случаи, когда на высоте в две тысячи метров человек звонит родственникам в Россию или спасательные службы, чтоб ему оказали помощь. Мы говорим и просим о том, чтобы они регистрировались у нас", — отметил Квициния.

Регистрация путешественников, подчеркнул министр, облегчает работу самому спасательному ведомству и делает отдых более безопасным.




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