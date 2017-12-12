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12 декабря 1992 года: заявление пресс-атташе полпреда Абхазии в России

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (122)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Пресс-атташе полномочного представителя Абхазии в Российской Федерации Юрий Анчабадзе в своем заявлении писал о том, что в выступлении государственного министра Грузии Хаиндрава на пресс-конференции в Москве прослеживается резкая антироссийская направленность и попытка перекладывания ответственности за войну в Абхазии на Россию.

"Обращает на себя внимание резкая антироссийская направленность многих высказываний Хаиндрава. По существу, он возложил на Российскую Федерацию прямую ответственность за продолжающуюся войну. Проходящие сейчас в Москве российско-грузинские переговоры он оценил крайне негативно, высказав сомнение в их конструктивности", — писал Юрий Анчабадзе 12 декабря 1992 года.

В письме также говорилось, что высказывания Хаиндрава вновь показали, что грузинское руководство придерживается фантастических представлений о сущности конфликта и, по мнению министра, война подогревается извне.

"Вызывает сожаление, что государственный министр Хаиндрава присоединился к шеренге тех государственных и военных деятелей Грузии, которые публично угрожают абхазскому народу. По словам Хаиндрава, Грузия только сейчас начинает настоящую войну в Абхазии, а перед абхазским народом стоит вопрос о существовании генофонда нации", — отметил Юрий Анчабадзе.

Грузинское руководство должно занять более реалистическую позицию и осознать, что единственный путь к завершению кровопролитной войны – это безоговорочный вывод грузинских войск с территории Республики Абхазия, подчеркнул Анчабадзе.

Темы:
"413 дней" (122)



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