12 декабря 1992 года: заявление пресс-атташе полпреда Абхазии в России

Пресс-атташе полномочного представителя Абхазии в Российской Федерации Юрий Анчабадзе в своем заявлении писал о том, что в выступлении государственного министра Грузии Хаиндрава на пресс-конференции в Москве прослеживается резкая антироссийская направленность и попытка перекладывания ответственности за войну в Абхазии на Россию.

"Обращает на себя внимание резкая антироссийская направленность многих высказываний Хаиндрава. По существу, он возложил на Российскую Федерацию прямую ответственность за продолжающуюся войну. Проходящие сейчас в Москве российско-грузинские переговоры он оценил крайне негативно, высказав сомнение в их конструктивности", — писал Юрий Анчабадзе 12 декабря 1992 года.

В письме также говорилось, что высказывания Хаиндрава вновь показали, что грузинское руководство придерживается фантастических представлений о сущности конфликта и, по мнению министра, война подогревается извне.

"Вызывает сожаление, что государственный министр Хаиндрава присоединился к шеренге тех государственных и военных деятелей Грузии, которые публично угрожают абхазскому народу. По словам Хаиндрава, Грузия только сейчас начинает настоящую войну в Абхазии, а перед абхазским народом стоит вопрос о существовании генофонда нации", — отметил Юрий Анчабадзе.

Грузинское руководство должно занять более реалистическую позицию и осознать, что единственный путь к завершению кровопролитной войны – это безоговорочный вывод грузинских войск с территории Республики Абхазия, подчеркнул Анчабадзе.