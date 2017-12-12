Книгу "Художник Александр Чачба" представили в Сухуме

Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения первого профессионального художника, графика, живописца, сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Чачба-Шервашидзе будут проходить в Абхазии 12 и 13 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Амра Амичба. Презентация книги Бочи Аджинджал "Художник Александр Чачба" прошла на конференции в Сухуме во вторник 12 декабря.

Книга вышла на абхазском языке и представляет собой дополненное переиздание работы Аджинджал, которое вышло в свет в 1985 году.

"Я в 1966 году занялся книгой. Сложно было в архивах работать в Москве, тогдашнем Ленинграде, Тбилиси, Ереване, Севастополе, Симферополе. Везде, где бывал Александр Чачба-Шервашидзе, я искал. То, что смог собрать, я издал", — сказал автор.

Как отметил Боча Аджинджал, в книге отражены все периоды жизни известного художника — детство, учеба, работа.

"Нескончаемо его наследие. Один человек не может изучить. При знании иностранных языков можно было бы изучить архивы за рубежом", — подчеркнул он.

По его словам, при написании книги плотно общался с семьей художника, вместе с его дочерью, с которой познакомился в 1966 году, собирали архив.

"Вместе с дочерью Русудан Чачба-Шервашидзе-Зайцева старались в старости его перевести из-за границы живым. Но не вышло у нас, потому что никто нас не поддерживал. Это была удивительно чудесная женщина. Была патриоткой. Беззаветно любила отца. Поехала проведать его пока он был жив. Она 25 августа приехала, а он скончался 17. Это была большая трагедия, конечно".

© Sputnik. Амра Амичба Презентация книги "Александр Чачба"

Как заметил Боча Аджинджал, в далеком 1966 году ему никто не поручал заниматься подготовкой к изданию книги об известном художнике, графике, живописце, сценографе, искусствоведе и художественном критике Александре Чачба-Шервашидзе.

"Просто я сам люблю искусство. Если мне скажут, Боча, ты в искусстве не разбираешься, не обижусь. Но если скажут, не любишь, это я уже не вытерплю, — поделился Аджинджал. — В 1985 году, когда книгу увидел ученый Хухут Бгажба, он посоветовал мне на русском языке ее издать. Я подготовил книгу и все это было в Абхазском институте гуманитарных исследований, где я работал. В 1992 году началась война и русский вариант погиб. Я сейчас занимаюсь им, но очень сложно все документы восстановить".

Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения первого профессионального художника, графика, живописца, сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Чачба-Шервашидзе будут проходить в Абхазии 12 и 13 декабря.