19:02 12 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Презентация книги Александр Чачба

Книгу "Художник Александр Чачба" представили в Сухуме

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
6320

Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения первого профессионального художника, графика, живописца, сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Чачба-Шервашидзе будут проходить в Абхазии 12 и 13 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Амра Амичба. Презентация книги Бочи Аджинджал "Художник Александр Чачба" прошла на конференции в Сухуме во вторник 12 декабря.

Книга вышла на абхазском языке и представляет собой дополненное переиздание работы Аджинджал, которое вышло в свет в 1985 году.

"Я в 1966 году занялся книгой. Сложно было в архивах работать в Москве, тогдашнем Ленинграде, Тбилиси, Ереване, Севастополе, Симферополе. Везде, где бывал Александр Чачба-Шервашидзе, я искал. То, что смог собрать, я издал", — сказал автор.

Как отметил Боча Аджинджал, в книге отражены все периоды жизни известного художника — детство, учеба, работа.

Возложение цветов к мемориалу Александра Чачба -Шервашидзе
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Цветы художнику: в Сухуме почтили память Александра Чачба-Шервашидзе

"Нескончаемо его наследие. Один человек не может изучить. При знании иностранных языков можно было бы изучить архивы за рубежом", — подчеркнул он.

По его словам, при написании книги плотно общался с семьей художника, вместе с его дочерью, с которой познакомился в 1966 году, собирали архив.

"Вместе с дочерью Русудан Чачба-Шервашидзе-Зайцева старались в старости его перевести из-за границы живым. Но не вышло у нас, потому что никто нас не поддерживал. Это была удивительно чудесная женщина. Была патриоткой. Беззаветно любила отца. Поехала проведать его пока он был жив. Она 25 августа приехала, а он скончался 17. Это была большая трагедия, конечно".

Презентация книги Александр Чачба
© Sputnik. Амра Амичба
Презентация книги "Александр Чачба"

Как заметил Боча Аджинджал, в далеком 1966 году ему никто не поручал заниматься подготовкой к изданию книги об известном художнике, графике, живописце, сценографе, искусствоведе и художественном критике Александре Чачба-Шервашидзе.

"Просто я сам люблю искусство. Если мне скажут, Боча, ты в искусстве не разбираешься, не обижусь. Но если скажут, не любишь, это я уже не вытерплю, — поделился Аджинджал. — В 1985 году, когда книгу увидел ученый Хухут Бгажба, он посоветовал мне на русском языке ее издать. Я подготовил книгу и все это было в Абхазском институте гуманитарных исследований, где я работал. В 1992 году началась война и русский вариант погиб. Я сейчас занимаюсь им, но очень сложно все документы восстановить".

Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения первого профессионального художника, графика, живописца, сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Чачба-Шервашидзе будут проходить в Абхазии 12 и 13 декабря.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Давид Цаллаев
    При чем тут Осетия?

    Комедийный актер и сценарист из Осетии Давид Цаллаев рассказал Sputnik, что осетины не имеют отношения к скандальному ролику об эскортнице из Ингушетии.

  • Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, фото из архива
    Далеко ли до ВТО?

    Вступление Азербайджана в ВТО актуально, но вряд ли оно произойдет в течение одного-двух лет, заявил замминистра республики.

  • Работы над элементом турбогенератора в производственном корпусе АЭС
    Первый пошел

    Компания "Русатом Сервис" завершила доставку на Армянскую АЭС первого из двух турбогенераторов, изготовленных предприятием "Силовые машины".

  • Шахтер
    Бастуют все!

    Число шахтеров, бастующих в Карагандинской области, превышает 600 человек, сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

  • Подозреваемый. Архивное фото
    Китайский вербовщик

    Сотрудники МВД Кыргызстана задержали гражданина Китая, подозреваемого в вербовке жителей республики для отправки в Сирию.

  • Главный корпус БГУ
    В списке лучших

    Белорусский государственный университет (БГУ) вошел в список двухсот лучших вузов мира по версии Московского международного рейтинга "Три миссии университета".

  • Янис Домбрава
    Латвия для латышей

    Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава предлагает ввести уголовную ответственность за содействие иммиграции.

  • Олег Матвейчев
    Сами виноваты

    Причиной депопуляции Литвы является русофобская политика страны, разрывающая традиционные связи, считает эксперт.

  • Парламент
    Я возвращаю ваш закон

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен вернуть в законодательный орган закон, ограничивающий трансляцию российских СМИ.

  • Строительный кран. Архивное фото
    Накрыло краном

    В Москве в районе Тропарево-Никулино строительный кран рухнул на бытовку с таджикскими трудовыми мигрантами – без жертв не обошлось.

  • Концерт Робби Уильямса в Москве
    Москва – нет. Ташкент – да!

    Британский певец Робби Уильямс выступит с концертом в Ташкенте. Sputnik решил разобрался, во сколько обойдется послушать артиста с Туманного Альбиона.

  • Чиновники
    Вон из города!

    Столицу Эстонии разгрузят от обилия работников государственного бюрократического аппарата, чтобы заполнить ими вымирающую провинцию.

  • Давид Цаллаев
    При чем тут Осетия?

    Комедийный актер и сценарист из Осетии Давид Цаллаев рассказал Sputnik, что осетины не имеют отношения к скандальному ролику об эскортнице из Ингушетии.

  • Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, фото из архива
    Далеко ли до ВТО?

    Вступление Азербайджана в ВТО актуально, но вряд ли оно произойдет в течение одного-двух лет, заявил замминистра республики.

  • Работы над элементом турбогенератора в производственном корпусе АЭС
    Первый пошел

    Компания "Русатом Сервис" завершила доставку на Армянскую АЭС первого из двух турбогенераторов, изготовленных предприятием "Силовые машины".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Птицы служат в охране Кремля
Охрана Кремля: птицы на страже
Девять с половиной миллиардов: вице-премьер рассказал о бюджете на 2018 год
Девять с половиной миллиардов: вице-премьер рассказал о бюджете на 2018 год
История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах
Палестино-израильский конфликт в картах

Соцсети

Sputnikabkhazia