МЧС Абхазии: установка противопожарных систем должна быть лицензирована

Руководство министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия провело пресс-конференцию на тему подготовки к зимнему сезону во вторник 12 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Установка противопожарных сигнализаций и систем пожаротушения должна быть лицензированной, сказал на пресс-конференции министер по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Лев Квициния.

"В этом году Кабинетом министров было принято решение о лицензировании пожарной безопасности. Мы сталкиваемся с тем, что во время строительства нового объекта сигнализацию устанавливает какая-то фирма в отсутствии сотрудников МЧС, которых они обязаны уведомить. Во время приема работы вроде все работает, а потом эти организации куда-то исчезают", — отметил Квициния.

© Sputnik. Бадри Есиава МЧС Абхазии: с наступлением холодов увеличилось число пожаров

По словам министра, установкой систем пожаротушения и сигнализации могут заниматься только те организации, которым выдана лицензия на этот вид деятельности. Для того, чтобы получить лицензию, подчеркнул Квициния, та или иная компания должна соответствовать определенным требованиям.

"У сотрудников организации или частной компании должен быть диплом о техническом образовании, должны иметь все необходимые средства для выполнения работы и самое важное — они должны дальше контролировать техническое состояние оборудования и нести ответственность", — сказал Квициния.

Обращений для получения разрешения пока немного, на сегодняшний день лицензия выдана трем фирмам. Чем будет больше фирм, занимающихся установкой таких систем, тем лучше, добавил министр.

Сегодня в Абхазии штраф за нарушение правил пожарной безопасности составляет 300 рублей физическим лицам и 600 рублей — юридическим. Квициния не исключает возможность увеличения размера штрафов в несколько раз с 2018 года.