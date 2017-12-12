19:02 12 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Огнетушитель

МЧС Абхазии: установка противопожарных систем должна быть лицензирована

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
2001

Руководство министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия провело пресс-конференцию на тему подготовки к зимнему сезону во вторник 12 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Установка противопожарных сигнализаций и систем пожаротушения должна быть лицензированной, сказал на пресс-конференции министер по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Лев Квициния.

"В этом году Кабинетом министров было принято решение о лицензировании пожарной безопасности. Мы сталкиваемся с тем, что во время строительства нового объекта сигнализацию устанавливает какая-то фирма в отсутствии сотрудников МЧС, которых они обязаны уведомить. Во время приема работы вроде все работает, а потом эти организации куда-то исчезают", — отметил Квициния.

Пресс-конференция МЧС
© Sputnik. Бадри Есиава
МЧС Абхазии: с наступлением холодов увеличилось число пожаров

По словам министра, установкой систем пожаротушения и сигнализации могут заниматься только те организации, которым выдана лицензия на этот вид деятельности. Для того, чтобы получить лицензию, подчеркнул Квициния, та или иная компания должна соответствовать определенным требованиям.

"У сотрудников организации или частной компании должен быть диплом о техническом образовании, должны иметь все необходимые средства для выполнения работы и самое важное — они должны дальше контролировать техническое состояние оборудования и нести ответственность", — сказал Квициния.

Обращений для получения разрешения пока немного, на сегодняшний день лицензия выдана трем фирмам. Чем будет больше фирм, занимающихся установкой таких систем, тем лучше, добавил министр.

Сегодня в Абхазии штраф за нарушение правил пожарной безопасности составляет 300 рублей физическим лицам и 600 рублей — юридическим. Квициния не исключает возможность увеличения размера штрафов в несколько раз с 2018 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Давид Цаллаев
    При чем тут Осетия?

    Комедийный актер и сценарист из Осетии Давид Цаллаев рассказал Sputnik, что осетины не имеют отношения к скандальному ролику об эскортнице из Ингушетии.

  • Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, фото из архива
    Далеко ли до ВТО?

    Вступление Азербайджана в ВТО актуально, но вряд ли оно произойдет в течение одного-двух лет, заявил замминистра республики.

  • Работы над элементом турбогенератора в производственном корпусе АЭС
    Первый пошел

    Компания "Русатом Сервис" завершила доставку на Армянскую АЭС первого из двух турбогенераторов, изготовленных предприятием "Силовые машины".

  • Шахтер
    Бастуют все!

    Число шахтеров, бастующих в Карагандинской области, превышает 600 человек, сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

  • Подозреваемый. Архивное фото
    Китайский вербовщик

    Сотрудники МВД Кыргызстана задержали гражданина Китая, подозреваемого в вербовке жителей республики для отправки в Сирию.

  • Главный корпус БГУ
    В списке лучших

    Белорусский государственный университет (БГУ) вошел в список двухсот лучших вузов мира по версии Московского международного рейтинга "Три миссии университета".

  • Янис Домбрава
    Латвия для латышей

    Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава предлагает ввести уголовную ответственность за содействие иммиграции.

  • Олег Матвейчев
    Сами виноваты

    Причиной депопуляции Литвы является русофобская политика страны, разрывающая традиционные связи, считает эксперт.

  • Парламент
    Я возвращаю ваш закон

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен вернуть в законодательный орган закон, ограничивающий трансляцию российских СМИ.

  • Строительный кран. Архивное фото
    Накрыло краном

    В Москве в районе Тропарево-Никулино строительный кран рухнул на бытовку с таджикскими трудовыми мигрантами – без жертв не обошлось.

  • Концерт Робби Уильямса в Москве
    Москва – нет. Ташкент – да!

    Британский певец Робби Уильямс выступит с концертом в Ташкенте. Sputnik решил разобрался, во сколько обойдется послушать артиста с Туманного Альбиона.

  • Чиновники
    Вон из города!

    Столицу Эстонии разгрузят от обилия работников государственного бюрократического аппарата, чтобы заполнить ими вымирающую провинцию.

  • Давид Цаллаев
    При чем тут Осетия?

    Комедийный актер и сценарист из Осетии Давид Цаллаев рассказал Sputnik, что осетины не имеют отношения к скандальному ролику об эскортнице из Ингушетии.

  • Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, фото из архива
    Далеко ли до ВТО?

    Вступление Азербайджана в ВТО актуально, но вряд ли оно произойдет в течение одного-двух лет, заявил замминистра республики.

  • Работы над элементом турбогенератора в производственном корпусе АЭС
    Первый пошел

    Компания "Русатом Сервис" завершила доставку на Армянскую АЭС первого из двух турбогенераторов, изготовленных предприятием "Силовые машины".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Птицы служат в охране Кремля
Охрана Кремля: птицы на страже
Девять с половиной миллиардов: вице-премьер рассказал о бюджете на 2018 год
Девять с половиной миллиардов: вице-премьер рассказал о бюджете на 2018 год
История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах
Палестино-израильский конфликт в картах

Соцсети

Sputnikabkhazia