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Добыча хамсы.

Квоту вылова хамсы в Абхазии сократили в два раза

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Рыбный промысел в Абхазии (34)
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Правительство Абхазии утвердило квоты на вылов хамсы на побережье Абхазии 11 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава рассказал, что сокращение квоты с 40 тысяч тонн до 20 тысяч тонн связано с проведенными исследованиями.

"После анализа предыдущих путин, Институт экологии совместно с Институтом Азово-Черноморского рыбного хозяйства провел прогноз. Поэтому, в этом году мы определили квоту в 20 тысяч тонн", — рассказал Читанава.

Он добавил, что в прошлом году была квота в 40 тысяч тонн, однако вылов составил около 11 тысяч тонн. С учетом этого, в этом году было принято решение сократить квоту на вылов хамсы, заметил он.

Лов рыбы. Архивное фото.
© Sputnik. Владимир Федоренко
"Бездонный" котел абхазской хамсы

Начальник рыбного отдела Министерства сельского хозяйства Абхазии Давид Гадлия рассказал, что ежегодно перед началом путины хамсы институт экологии Абхазии совместно с Институтом Азово-Черноморского рыбного хозяйства проводят исследования и предоставляют справку в Минсельхоз Абхазии, где указаны объемы запасов рыбы и допустимого улова.

"На основании этой справки уже Кабинет Министров принимает постановление. Если вдруг будет много рыбы, были случаи, когда добавляли квоту на основании заключения института", — подчеркнул Гадлия.

20 тысяч тонн — это не большой объем для Абхазии, отметил начальник рыбного отдела Минсельхоза.

"Мы будем распределять квоту предприятиям осуществляющим добычу хамсы и переработку ее в рыбную муку и рыбий жир", — сказал специалист.

Давид Гадлия отметил, что в Абхазии существует шесть предприятий, занимающихся переработкой рыбы.

Добыча хамсы.
© Russia Today. Роберт Джопуа
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"15 % от квоты оставляется для российских предприятий, согласно пятой сессии абхазо-российской Межправительственной комиссии по рыбному хозяйству. Наши предприятия могут переработать и 100 тысяч тонн, но если институт говорит, что нужно ловить столько, то большей квоты мы выделить не можем. Совсем мелкую рыбу вылавливать нельзя, потому что надо думать о будущем", — заметил Гадлия.

По словам начальника рыбного отдела Министерства сельского хозяйства Абхазии, производители с пониманием относятся к сокращению квоты в этом году.

"Они сами понимают ситуацию, когда путина начнется, она покажет, в каких количествах азовская хамса заплывет в наши воды. Институт экологии проводит исследования, мы пользуемся тем, что нам дали, распределяем это количество, превысить этот запас и обще-допустимый улов мы не можем", — подчеркнул Гадлия.

Запас хамсы оценивается Институтом экологии в 80 тысяч тонн, однако разрешено выловить только 20 тысяч тонн, отметил он.

Темы:
Рыбный промысел в Абхазии (34)



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