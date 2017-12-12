Квоту вылова хамсы в Абхазии сократили в два раза

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава рассказал, что сокращение квоты с 40 тысяч тонн до 20 тысяч тонн связано с проведенными исследованиями.
"После анализа предыдущих путин, Институт экологии совместно с Институтом Азово-Черноморского рыбного хозяйства провел прогноз. Поэтому, в этом году мы определили квоту в 20 тысяч тонн", — рассказал Читанава.
Он добавил, что в прошлом году была квота в 40 тысяч тонн, однако вылов составил около 11 тысяч тонн. С учетом этого, в этом году было принято решение сократить квоту на вылов хамсы, заметил он.
Начальник рыбного отдела Министерства сельского хозяйства Абхазии Давид Гадлия рассказал, что ежегодно перед началом путины хамсы институт экологии Абхазии совместно с Институтом Азово-Черноморского рыбного хозяйства проводят исследования и предоставляют справку в Минсельхоз Абхазии, где указаны объемы запасов рыбы и допустимого улова.
"На основании этой справки уже Кабинет Министров принимает постановление. Если вдруг будет много рыбы, были случаи, когда добавляли квоту на основании заключения института", — подчеркнул Гадлия.
20 тысяч тонн — это не большой объем для Абхазии, отметил начальник рыбного отдела Минсельхоза.
"Мы будем распределять квоту предприятиям осуществляющим добычу хамсы и переработку ее в рыбную муку и рыбий жир", — сказал специалист.
Давид Гадлия отметил, что в Абхазии существует шесть предприятий, занимающихся переработкой рыбы.
"15 % от квоты оставляется для российских предприятий, согласно пятой сессии абхазо-российской Межправительственной комиссии по рыбному хозяйству. Наши предприятия могут переработать и 100 тысяч тонн, но если институт говорит, что нужно ловить столько, то большей квоты мы выделить не можем. Совсем мелкую рыбу вылавливать нельзя, потому что надо думать о будущем", — заметил Гадлия.
По словам начальника рыбного отдела Министерства сельского хозяйства Абхазии, производители с пониманием относятся к сокращению квоты в этом году.
"Они сами понимают ситуацию, когда путина начнется, она покажет, в каких количествах азовская хамса заплывет в наши воды. Институт экологии проводит исследования, мы пользуемся тем, что нам дали, распределяем это количество, превысить этот запас и обще-допустимый улов мы не можем", — подчеркнул Гадлия.
Запас хамсы оценивается Институтом экологии в 80 тысяч тонн, однако разрешено выловить только 20 тысяч тонн, отметил он.