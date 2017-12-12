Назад пути нет: волонтеры подключились к проекту "Возвращение имени"

Как в селах Абхазии найти родных солдат пропавших без вести в немецких концлагерях и сообщить родственникам о месте захоронения, как вести себя при этом волонтерам рассказал руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.

Амра Амичба, Sputnik

Около пятидесяти студентов средне-специальных и высших учебных заведений Абхазии решили стать волонтерами и принять участие в поисках родственников 320 солдат, пропавших в немецких концлагерях.

"Не должно быть такого, что оставили поиски на полпути, — сказал Григорий Скворцов. — Вы участвуете в проекте "Возвращение имени", потому что вы возвращаете имя потерянного человека в семью. Наша задача — помочь семье воссоединиться, то есть мы сохраняем культурные, духовные, семейные традиции нашего общества".

Руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов рассказал волонтерам о сложностях поиска и о документах, на которых основывается работа. Всего нужно провести розыск родственников погибших солдат в 78 селах Абхазии.

"Это немецкие документы. Если внимательно почитать – это карточка военнопленного Великой Отечественной войны, который оказался в немецком концлагере. Благодаря такой карточке мы узнаем место захоронения солдата, место его призыва, его точную фамилию, имя отчество, дата попадания в плен, от чего умер и так далее. Немцы были педантами, все записывали. Я хочу сказать, что этот документ был проверен всевозможными службами. На сегодняшний день это 100 процентов проверенный документ Российским государственным архивом, откуда мы его получили", — сказал Скворцов.

Он подчеркнул, что документы представляют историческую ценность и позволяют родственникам увидеть судьбу своего солдата.

"А вот этот документ мы будем вручать каждой семье в рамке, чтобы смогли повесить на стену, у себя дома сохранить. Это будет напоминанием об истории семьи. Часто документы содержат фотографии или отпечатки пальцев, таких 50 процентов. Каждый немецкий лагерь имел свой стиль оформления. И третий вид документа, который будем вручать родным на торжественной церемонии проекта "Возвращения имени". Главная ценность этого документа в этой строке — это место захоронения. Все же родственники стараются узнать и по мере возможности побывать там".

© Sputnik. Зафас Гамгия / Сария Кварацхелия Обманывали семьи: руководитель проекта "Возвращение имени" о поиске узников лагерей

Волонтер Давид Гунба поделился своим опытом поиска родственников солдат Великой Отечественной войны.

"Поехал в Ачандару. Самое сложное найти родственников, потому что после Отечественной войны народа Абхазии многие съехали. Те, которых я находил, например, Аджба, его племянник проживал в Сухуме. Но самое главное, к этому вопросу подойти серьезно, — отметил Давид Гунба, обращаясь к новым волонтерам.

По словам Гунба, родственники испытывают очень положительные эмоции, и было видно, что счастливы.

"До сегодняшнего дня знали только, что их родственники пропали без вести. И когда мы приходим и даем им конкретную информацию о месте захоронения, они, безусловно, рады", — заметил волонтер.

Как отметил руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов, за небольшое время за счет своих знакомых, но в основном при помощи своих ног, сил и мозгов молодой волонтер смог отыскать родственников трех солдат.

"Это те солдаты, которые были призваны из Ачандары в 1941 году. Пропали без вести и оказались в немецких концлагерях. И умерли там от голода. И до недавнего времени их судьба был неизвестна. Теперь родственники эти сведения получили. И мы готовим церемонию вручения документов", — сказал он.

Надо отметить, что студенты-волонтеры затаив дыхание слушали руководителя проекта "Возвращение имени" и по лицам было видно, что прониклись темой и предстоящей работой.

"Готовы ли все присутствующие приступить к работе, есть желание и интерес?— спросил Скворцов. От участия в проекте никто не отказался.

Григорий заметил, что в последнее время существует проблема героизация фашизма.

"Большую часть жизни я в России прожил, и там у нас такая проблема. Оказывается, фашисты тоже герои, они тоже воевали и погибали. А то, что они захватчики и уничтожили 20 миллионов мирных жителей, это никого не интересует. То, что сожгли полстраны. Создали страшную сеть концлагерей, убивали, сжигали газом. Много задач решаем этим проектом. Но самое главное, мы радость приносим людям".

Как отметил Скворцов, на данном этапе обработаны документы пропавших без вести в немецких концлагерях в период с 1941 по 1945 год.

"Нас ожидает сложный этап, когда мы рассчитываем получить списки тех солдат, которые выжили в немецком плену, но были повторно осуждены уже советскими судами и отбывали наказание с 1945 по 1952 года. Это работа нам еще предстоит, потому что пока не можем получить списки. Нам нужна помощь руководства нашей страны, для того, чтобы российские власти смогли такую информацию нам предоставить", — сказал руководитель проекта "Возвращение имени".