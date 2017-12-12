Сделано в Абхазии: лицеисты из Гагры отправились покорять "РобоФест" в Краснодаре

Ученики Гагрского лицея-интерната участвуют в робототехническом фестивале "РобоФест", который пройдет в Краснодаре с 12 по 13 декабря. С какими изобретениями ребята едут на фестиваль, и как они работают, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Детали

Гагрские лицеисты решили снова покорить международную площадку своими роботами и на этот раз в списке их достижений может оказаться фестиваль "РобоФест" в Краснодаре.

Школьники и их руководитель Александр Танакбаев рассказали и показали, с чем они едут на фестиваль. Обстановка в кабинете робототехники может погрузить даже взрослого человека в детство. Хотя игрушки здесь довольно серьезные и не "терпят" шуток.

Вывалив сотни деталей на стол, девятиклассник Рашид Кушба со знанием дела начал просвещать.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Нашествие" абхазских роботов в Sputnik

"Мы едем на олимпиаду с двумя роботами – один будет ездить у нас по расчерченной линии, а другой робот для "боулинга". К примеру, помимо основных деталей, робот по боулингу состоит из двух моторов и трех датчиков цвета. Нижний датчик отвечает за езду по линии, передний — для того, чтобы различать цвета банок, а датчик приближения — для считывания банок", — объяснил сложную конструкцию Кушба.

Руководитель кружка Александр Танакбаев отметил, что из деталей одной "машины" можно собрать совершенно другую и на это примерно уходит несколько недель. Вот такая оптимизация использования расходников.

Самое главное в роботе, продолжил Рашид, это специальный блок, на который записываются программы и к которому подключаются все датчики. Компьютерные программы "роботехнари" пишут тоже сами.

© Sputnik. IT-класс Башаран колледжа

"Робобоулинг"

Главный претендент на приз фестиваля в Краснодаре– робот-боулер. Он должен подъехать к теннисному мячу, толкнуть его и сбить алюминиевые банки. Меняя траекторию, он должен проделать этот маневр три раза, а за каждую сбитую "кеглю" получить десять баллов.

"По правилам, робот должен стартовать с этой черной линии и не должен выходить за пределы карты или же за красную линию. Ошибки штрафуются списанием баллов и времени", — объяснил другой роботостроитель Иван Агрба.

Смотрим "машину" в деле, но что-то идет не так. Проходя на отлично траекторию, киберигрок никак не мог толкнуть мяч так, чтобы он сбил банки, а иногда мяч даже не достигал цели. Изобретатели сохраняли олимпийское спокойствие, и вынесли свой вердикт.

"Надо перезаписать программу скорости, не хватает мощности. Попробуем увеличить обороты до 90 единиц", — с серьезным взглядом анализирует Иван.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мальчик пишет иконы и строит роботов: удивительная история Давида Джения

Робота подключают к компьютеру для "доводки". Началась оживленная дискуссия на языке, который понять несведущему было просто невозможно. После "перепрошивки" – очередное испытание. Опять неудача.

"Очень странно. Буквально вчера робот сбивал все банки. Скорее всего, придется дорабатывать механизм ускорения с помощью шестеренок. Время еще есть, успеем", — успокаивал учеников наставник.

© Sputnik. IT-класс Башаран колледжа

Мечты

"Я посещаю эти уроки с сентября и до этого очень хотел сюда попасть. Мне очень нравится. Сейчас я и мой ассистент занимаемся программированием, поедем вместе на "Робофест", — рассказал лицеист Богдан Когония и добавил, что планирует создать робота, который будет очищать от мусора моря и океаны.

Робота-посыльного хочет построить в будущем Иван Агрба. По его мнению, такое изобретение сэкономит много времени и облегчит жизнь людям с проблемами со здоровьем.

У Алена Гамисония мечта уже сбылась. Он пытался попасть в этот кружок больше года и, наконец, его приняли.

Ну, а планы их педагога Александра Танакбаева более приземленные, но не менее значимые. Он хотел увидеть "роботехнику" в списке предметов в школах Абхазии. При этом, он понимает, что такое удовольствие не из дешевых.

"Я также готовлю письмо руководству страны с просьбой оказать содействие в открытии на базе нашего учреждения IT-лицея. Это позволит расширить кружок робототехники и мы сможем обучать не 15 детей, как сейчас, а намного больше. Желающих, правда, много, но мы ограничены количеством наборов роботов", — рассказал Танакбаев.

Педагог рассматривает возможность создания деталей роботов своими силами и для этого им нужно несколько 3D-принтеров. Одной из самых востребованных в будущем профессий Танкабаев назвал пилотов квадрокоптера, чему он хотел бы научить своих ребят, если удастся приобрести хотя бы один такой летальный аппарат.