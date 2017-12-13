13 декабря 1992 года: обсуждение соглашения о прекращении боевых действий

Из Соглашения, обсужденном 9 декабря 1992 года в Гудауте, о решении возникающих противоречий исключительно политическим путем: "Договаривающиеся стороны считают необходимым начать процесс урегулирования со следующих конкретных действий. 1) Прекращение боевых действий и огня из всех видов оружия на всей территории Республики Абхазия с 13 декабря 1992 года. 2) Организацию связи и взаимодействия между сторонами осуществить с 23.00 14 декабря 1992 года на частотах 42000 (запасная частота 46000). Позывной грузинской стороны – КУРА. Позывной абхазской стороны – Гумста. 3) Полеты на боевое применение авиации прекратить. 4) Отвод тяжелой техники осуществить до 11.00 18 декабря 1992 года (время московское). Войска Грузии – в район Багмаран и города Очамчыра. Вооруженные силы Республики Абхазия – в район Нового Афона и г. Ткуарчал. На всей территории Республики Абхазия новых контингентов войск не вводить. Исключить несогласованные перемещения войск в зоне конфликта".

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