Ардзинба о квоте на вылов хамсы: 20 тыс тонн - не много для Абхазии

Основатель первого в Абхазии предприятия по переработке хамсы, ныне депутат Парламента Тайфун Ардзинба рассказал Sputnik о том, как установленная квота вылова хамсы скажется на работе заводов в республике.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Установленная квота в 20 тысяч тонн на вылов хамсы — не большой показатель для Абхазии, сказал в интервью Sputnik основатель первого завода в республике, занимающегося переработкой хамсы, ныне депутат Парламента Тайфун Ардзинба.

"В прошлом году не удалось выловить то количество рыбы, которое было намечено квотой, из-за того что рыбы не было. Заводы в Абхазии имеют сейнеры, у них есть рабочие, в этом смысле проблем нет", — подчеркнул Ардзинба.

В прошлом году была квота в 40 тысяч тонн, однако вылов составил около 11 тысяч тонн из-за небольшого количества хамсы, подошедшей к берегам Абхазии. В этом году было принято решение сократить квоту на вылов хамсы. Однако не во всех странах Черноморского бассейна была такая ситуация.

"В прошлом году в Турции выловили 120 тысяч тонн, в Грузии – 80 тысяч тонн. 20 тысяч тонн для Абхазии — это небольшие показатели", — считает Тайфун Ардзинба.

© Sputnik. Роберт Джопуа Квоту вылова хамсы в Абхазии сократили в два раза

В Абхазии работает шесть заводов, а по словам Ардзинба, для того, чтобы предприятие не имело убытков, необходимо, чтобы оно переработало до семи тысяч тонн хамсы.

"Одно предприятие в Абхазии способно переработать до 20 тысяч тонн хамсы в год", — сказал он.

Тайфун Ардзинба подчеркнул, что работа предприятий по переработке рыбы — серьезное подспорье для экономики республики.

"Налоговые и таможенные платежи поступают в бюджет страны, на заводах созданы рабочие места, людям есть где работать", — добавил он.

Правительство Абхазии утвердило квоты на вылов хамсы на побережье республики в осенне-зимнюю путину 2017-2018 годов на уровне 20 тысяч тонн.

Ранее председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава рассказал, что сокращение квоты с 40 тысяч тонн до 20 тысяч тонн связано с проведенными исследованиями. Запас хамсы оценивается Институтом экологии в 80 тысяч тонн, однако разрешено выловить только 20 тысяч.