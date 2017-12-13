Более 150 редких работ Александра Чачба-Шервашидзе выставили в Сухуме

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Анжелика Бения. Выставка работ Александра Чачба-Шервашидзе из фонда Государственной национальной картинной галереи открылась в Сухуме 13 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.

Это исключительное событие для культурной жизни Абхазии, отметила министр культуры и охраны историко-культурного наследия республики Эльвира Арсалия. По ее словам, в Абхазии впервые в таком масштабе проходит выставка работ Чачба.

"У нас было в плане собрать в Абхазии его работы, которые хранятся в частных коллекциях и музеях, но, в силу объективных причин, сегодня это невозможно. Мы надеемся, что в ближайшее время работы соберут в новой картинной галерее в зале Шервашидзе. И работы будут доступны в постоянно действующей экспозиции. Также будет иметь место практика, когда меценаты покупают работы художника и пополняют фонд", – сказала Арсалия.

На открытии выставки присутствовали Андрей Никитович Шервашидзе, внук Александра Чачба, Демосфен Зайцев, и правнучка художника Татьяна Зайцева.

Правнучка Александра Шервашидзе Татьяна Зайцева поблагодарила собравшихся за то, что имя и память о Чачба остается "очень важной частью культурного ландшафта Абхазии".

"В этот памятный день мне хочется сказать, что, наверное, не было бы этой выставки, такой галереи, если бы не моя бабушка – Биана Александровна Шервашидзе. Мне хочется, чтобы этот день в какой-то степени был посвящен и ее памяти. Памяти не просто дочери великого художника, а женщины сподвижницы, которая привезла его архив, все, что у нас есть сегодня. Она помогла нам всем узнать его имя",– сказала Татьяна Зайцева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ Александра Чачба-Ширвашидзе

В фонде Государственной национальной картинной галереи Абхазии сегодня хранится 220 работ абхазского художника. По словам директора Национальной картинной галереи Абхазии Сурама Сакания, на выставке представлены не все работы Александра Константиновича. Выставлено всего 180 работ художника. Уязвимые работы пришлось оставить, их выставлять нельзя, добавил Сакания.

"Условия хранения бесценных работ отвратительные. Это наша боль. Там, где мы их храним, там же мы и работаем. Это преступление. Но негде больше сотрудникам расположиться",– сказал Сакания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ Александра Чачба-Ширвашидзе

Работы "В саду", "Автопортрет", "Портрет мадмуазель Биссон" – кисти Чачба принадлежат бесценные работы, получившие в свое время высокую оценку портреты современников. Сакания попросил посетителей внимательно остановиться у каждой работы. Выставка будет доступна всего четыре дня (с 13 по 18 декабря, ред) и неизвестно, когда еще будет возможность увидеть воочию шедевры кисти Чачба, добавил Сакания.

"В таком масштабе выставка работ Александра Константиновича еще не проводилась в Абхазии. Как известно, выставки – стресс для некоторых работ, так как мы вторгаемся в их экосистему. Они ведь как живые существа. Если внимательно всмотреться в некоторые работы, можно увидеть желтые маленькие пятна, что говорит о начале повреждения бактериями", – предупредил о проблеме директор национальной картинной галереи.

В завершении выступления он сообщил о намерении назвать новую галерею именем Александра Чачба.

Также на выставке посетителям был сделан небольшой музыкальный сюрприз в исполнении абхазского ученого Игоря Цвинария. Играя на гитаре, он спел песню, текст которой – известное стихотворение Георгия Чачба-Шервашидзе "Уарада".

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ Александра Чачба-Ширвашидзе

Александр Константинович Чачба-Шервашидзе (1867-1968) – абхазский сиятельный князь, первый профессиональный художник среди абхазов, график, живописец, сценограф, театральный художник, главный декоратор императорских театров в Петербурге, реформатор сцены, член русского художественного объединения "Мир искусства". Также Чачба не менее известен и как критик и теоретик в области изобразительного искусства.

В 1918-1920 годы Чачба жил в Сухуме, где по его инициативе были основаны театральные общества и художественная студия. В 1920 году, по приглашению театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева, уезжает в Лондон, затем в Париж, где работает для Русских балетов самостоятельно и по эскизам художников Франции: Пикассо, Дерена, Брака и многих других. Умер Александр Чачба в Монако в 1968 году, а в 1985 году его прах был перевезен в Сухум и перезахоронен у национального музея. Его именем названы художественное училище и улица в Сухуме.