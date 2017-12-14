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Дом Москвы подарил сухумской школе №14 оборудование для изучения химии, биологии и физики

"Дом Москвы" подарил оборудование сухумской школе

© Sputnik.
В Абхазии
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Комплекс подаренный сухумской школе №14 позволит лабораторно изучать физику, химию и биологию.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" подарил Сухумской школе №14 оборудование для изучения химии, физики и биологии в четверг 14 декабря.

"Декабрь очень богат на подарки от правительства Москвы, тем более приятно, что эти подарки для наших детей. Правительство Москвы открыло новую программу, поставки в школы Абхазии новых комплексов, которые позволят существенно повысить технологию образования в школах", — сказала директор культурно-делового центра "Дом Москвы" Зоя Баутина.

Комплекс позволит лабораторно изучать физику, химию и биологию, подчеркнула директор "Дома Москвы".

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"Это пилотный проект, это очень хороший и важный подарок. Надеемся, что эта программа будет продолжена и детям это поможет в изучении физики, химии и биологии", — подчеркнула она.

По словам Зои Баутиной, программа будет продолжена.

"Программа будет соединена с поставками компьютерного оборудования, потому, что все это работает на базе компьютерной системы", — добавила Баутина.

Учителя отмечают, что подаренное оборудование будет очень полезным в изучении предметов.

Дом Москвы подарил сухумской школе №14 оборудование для изучения химии, биологии и физики
© Sputnik.
"Дом Москвы" подарил сухумской школе №14 оборудование для изучения химии, биологии и физики

"Спасибо большое правительству Москвы за такой подарок, конечно, много интересного могут увидеть наши дети. Очень много новых приборов, нового материала, который мы еще не показывали детям, я надеюсь, что повысится интерес к предмету", — сказала учительница химии Нина Мачколян.

При этом она выразила большую просьбу "Дому Москвы" и правительству Абхазии, чтобы школу обеспечили веществами.

"Если у нас будут реактивы, мы сможем полностью использовать то, что нам привезли", — подчеркнула педагог.

Директор "Дома Москвы" заверила, что этот вопрос будет дополнительно обсуждаться с правительством Москвы.

В 2017 году новым проектом в сфере оказания помощи русским школам стал проект по оснащению полнофункциональным комплексом лабораторного оборудования для изучения естественных дисциплин – физика, химия, биология.

Учебно-лабораторное оборудование обеспечит проведение педагогами демонстрационных экспериментов, опытов и практических занятий.  




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