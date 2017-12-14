Плач сердца: в Лате почтили память погибших в сбитом Грузией вертолете

Почтить память 85-и человек, погибших 25 лет назад в сбитом вертолете, в село Лата, приехали руководители Гулрыпшского и других районов Абхазии, родственники невинных жертв грузинской агрессии, а также многочисленная молодежь страны со специальной миссией, приуроченной к этой скорбной дате.

Амра Амичба, Sputnik

Ежегодно к месту трагедии приезжают все новые и новые люди – граждане Абхазии, которые неравнодушны к истории страны и самой большой трагедии времен Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Латской трагедии

Их не останавливают ни бездорожье, ни ухабы, ни непогода, и ни то, что 14 декабря — рабочий день.

Десятилетняя Нара Квирая приехала с отцом в Лату и призналась, что впервые пропускает занятия в школе не по болезни.

"Я знаю, что здесь произошло. Упал самолет и погибли дети. Мои ровесники. Многие были со своими братьями и сестрами", — сказала Нара, путая от волнения тип воздушного судна.

Отец Нары Эраст Квирая один из тех, кто участвует в акции, организованной Госкомитетом по делам молодежи, сухумским комитетом по вопросам молодежи и автоклубом "Внедорожная Абхазия".

"Мы должны сюда подниматься не только раз в год – 14 декабря. Почаще должны бывать в этом месте. И привозить подрастающие поколения молодежи, чтобы помнили, какой варварский поступок был совершен во время войны. Нажать на спуск ракеты и сбить вертолет со стариками, женщинами, детьми и беременными женщинами – наихудший из поступков", — уверен Эраст.

Участники акции, оставив машины за километр от сопки, на которую упал вертолет, пешком поднялись к месту трагедии с 35 мраморными ангелочками в руках — по числу сгоревших заживо детей.В лесу, уже зарастающие мхом, лежат обломки вертолета: обшивка, лопасти, крылья и ротор. Несмотря на то, что прошло 25 лет атмосфера такая гнетущая, будто все произошло только вчера. Люди в безмолвии смотрят на эти обломки. Не было громких речей и митингов. Тот случай, когда слова излишни и даже бессмысленны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Латская трагедия

Студентка Ярна Зантария приехала со своим братом. В вертолете у нее заживо сгорел дядя – Герой Абхазии Аслан Зантария.

"Мы впервые здесь. Наверное, потому что папа наш считал, что мы не готовы еще морально. На самом деле, это тяжело. В вертолете был наш дядя с женой, она была беременна. Я родилась уже после войны, мне 18 лет. Я их не видела, но тяжело осознавать, что родной человек сгорел заживо. И понимаешь горе всех тех, кто также был в этом вертолете. Мне немного трудно говорить, — сказала Ярна, не отрывая глаз от земли. – Наш отец не поднялся сюда, потому что я думаю, он не хотел бы, чтобы мы его увидели в подавленном состоянии. И я его прекрасно понимаю".

Много детей было, о беде они узнают из рассказов своих родных и близких.

© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Латской трагедии

"У меня в вертолете сгорели заживо две сестры: Кристине было три и Элане было полтора, — сказал десятилетний Даут Гиндия. – Мне рассказал папа, что они хотели полететь туда, где не было войны, но не смогли долететь, вертолет упал. Мою младшую сестру тоже назвали Кристиной в честь той Кристины".

Отец Даута ветеран Отечественной войны народа Абхазии Тимур Гиндия спустя 15 лет решился создать вторую семью. Сегодня к месту гибели его старших детей, пришли младшие, ровесники тех, кого он потерял в Латской трагедии.

Другая семья Пачулия в полном составе приехала в Лату. У Илоны Пачулия в вертолете заживо сгорели трое племянников — девятилетний Георгий, трехлетний Давид и девятимесячный Лаша. Обожженный болью утраты ее брат Вахтанг Пачулия долго не решался обзавестись новой семьей.

Латская трагедия © Sputnik / Томас Тхайцук

Латская трагедия © Sputnik / Томас Тхайцук

Латская трагедия © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти жертв Латской трагедии © Sputnik / Томас Тхайцук

Латская трагедия © Sputnik / Томас Тхайцук

Латская трагедия © Sputnik / Томас Тхайцук

Латская трагедия © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти жертв латской трагедии © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти жертв Латской трагедии © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти жертв Латской трагедии © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти жертв Латской трагедии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 11 © Sputnik / Томас Тхайцук Латская трагедия

У ветерана Отечественной войны Демура Хашба в сбитом вертолете летели мама Нателла Кобахия и годовалая сестра Царпица, которая была младше него на 19 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Латская трагедия

"Мы как раз на позиции сидели, под обстрел попали. По рации сообщили, что вертолет сбили. Но мы не знали, какой именно сбили, к утру 15 декабря уже точно знали, что тот, в котором летела моя мама с сестрой. Я их своими руками посадил в машину в селе Пакуаш, который довез их до отлетающего вертолета в Ткуарчале. Опознать кого-то сложно было. Все в братской могиле в Гудауте похоронены. Потом старший брат в порывах мести полез под пули, в боях у Гумистинского моста погиб 5 января. Поднялся сюда, вроде я такой большой, взрослый мужчина, а сердце плачет, — не сдержал слез ветеран. – Стараемся жизнь продлить. Я отец четверых детей – трое сыновей и дочь. Стараемся правильно жить, не воровать, своим трудом как и каждый абхазец должен, в память о всех погибших".