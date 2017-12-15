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Учения военнослужащих ЮВО

Радиопомехи: российские военные в Абхазии осваивают приемы радиоборьбы

© Sputnik. Георгий Зимарев
В Абхазии
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В ходе учений военнослужащие ЮВО в Абхазии совершенствовали навыки управления свыше 10 видами современных технических средств радиоэлектронной борьбы.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Российские специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО в Абхазии провели более 60 тактико-специальных учений по постановке радиопомех противнику, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

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В ходе учений военнослужащие совершенствовали навыки управления свыше 10 видами современных технических средств РЭБ, такими как уникальные мобильные комплексы "Леер-2" на базе бронеавтомобиля "Тигр", машины постановки помех "Лава" на автомобилях УАЗ "Патриот", а также автоматизированные станции помех "Житель", отмечено в сообщении.

"На занятиях военнослужащие отрабатывали задачи по радиоразведке электронных технических средств условного противника на расстояниях до 50 километров. Каждый показатель боевой подготовки специалистов РЭБ за истекший период, по сравнению с прошлым учебным годом, повысился в среднем на 10 %, что указывает на общее повышение интенсивности обучения", – сообщил Вадим Астафьев.

Все учебные мероприятия проводились на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в условиях прибрежной и горно-лесистой местности. Всего за прошедший учебный год личный состав подразделений РЭБ провел в условиях полной автономности на полевых выходах до 30 суток.




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