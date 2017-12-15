Погода в Абхазии на выходные: ясные дни

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные на Черноморском побережье Абхазии в синоптической обстановке существенных изменений не наблюдается.
В республике сохранится преимущественно ясная погода, отмечают синоптики.
Ветер слабый – 1-5 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4˚С до +9˚С, днем от +14˚С до +19˚С.
Температура морской воды +12˚С.
Волнение морской воды слабое, в один балл.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
Атмосферное давление в пределах нормы 764 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.
В столице республики синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха ночью +6˚С днем +19˚С.