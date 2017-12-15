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Погода в Абхазии на выходные: ясные дни

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (552)
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В выходные дни с 15 по 17 декабря синоптическая обстановка на территории Черноморского побережья Абхазии не изменится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные на Черноморском побережье Абхазии в синоптической обстановке существенных изменений не наблюдается.

В республике сохранится преимущественно ясная погода, отмечают синоптики.

Ветер слабый – 1-5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4˚С до +9˚С, днем от +14˚С до +19˚С.

Температура морской воды +12˚С.

Волнение морской воды слабое, в один балл.

Относительная влажность воздуха 50-70%.

Атмосферное давление в пределах нормы 764 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

В столице республики синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха ночью +6˚С днем +19˚С.

Темы:
Погода в Абхазии (552)



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