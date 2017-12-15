20:50 15 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
ОВНА

15 декабря 1992 года: заявление полперда в России по Латской трагедии

© Фото: из фотоальбома Аиааира
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (125)
32 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

С первого же дня агрессии Грузии против Абхазии Ткварчал оказался в блокаде. Сообщение с внешним миром осуществлялось по воздушному мосту, по которому в осажденный город завозились продовольствия и медикаменты, вывозились больные женщины и дети, говориться в заявлении полномочного представителя республики Абхазия в Российской федерации.

14 декабря над селом Лата, которое контролируется грузинскими войсками, был сбит военный вертолет российских вооруженных сил, выполнявший рейс из города Ткварчал в город Гудауту.

"Трагический день – 14 декабря, вертолет взял на борт очередную группу жителей осажденного города. В результате преступной акции грузинских военных, вертолет загорелся в воздухе, потерял управление и при падении на землю взорвался. Президиум верховного совета республики Абхазия выступил с резким и решительным осуждением бесчеловечной акции грузинских военных. Грузинские военные были прекрасно осведомлены, что воздушные из Ткварчала носили исключительно гуманитарный характер", – говорится в заявление.

В тот день погибли трое членов экипажа и 62 пассажира, среди которых более 30 детей.

Данная акция носила преднамеренный характер, ставящий своей целью сорвать, наметившийся диалог по предотвращению войны, уверен полномочный представитель Абхазии в России.

"Это находит свое подтверждение в заявление министра обороны Китавани о невозможности мирного урегулирования конфликта в Абхазии. Грузинской стороной отвергнуты всякие моральные нормы и нравственные критерии, а война, развязанная грузинским руководством в республике Абхазия, направлена на тотальное уничтожение и геноцид абхазского народа. Абхазия скорбит по невинным жертвам бесчеловечной войны, а мы призываем демократическую общественность России и всего мира выразить свой протест против действий грузинских войск и потребовать их немедленного вывода из территории суверенной республики Абхазия", – отмечено в заявлении.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Латская трагедия
© Sputnik. Леон Гуния
Латская трагедия
Темы:
"413 дней" (125)

По теме

Плач сердца: в Лате почтили память погибших в сбитом Грузией вертолете
Тысячи людей в Гудауте почтили память жертв Латской трагедии
Крик души: чем Гарри Дочия ответил на Латскую трагедию



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российская военная база в Цхинвале
    По современным стандартам

    В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов
    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
    Ухо востро

    Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

  • АрселорМиттал Темиртау
    Суда не будет

    Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам и решило не привлекать участников забастовки к ответственности.

  • Прилавок с мясом. Архивное фото
    Накормить Россию

    Кыргызстан будет поставлять продукты питания в российские магазины – кыргызские овощи, мясо и напитки будут продаваться в 13 тысячах магазинов.

  • Замок на ноутбуке, архивное фото
    Вне зоны доступа

    Министерство информации Беларуси решило ограничить доступ к информационному сайту "Белорусский партизан".

  • Латвийская почта
    Не почтальон, а оккупант

    Центр госязыка Латвии начал проверку в связи с жалобой пользователя Twitter на то, что сотрудница почты отказалась говорить с ним по-латышски.

  • Пульт от телевизора, архивное фото
    Литовский эфир

    Сейм Литвы рассмотрит предложение об обязательном переводе на литовский теле- и радиопрограмм и фильмов, созданных на языках, не являющихся официальными в ЕС.

  • Демограф Ольга Гагауз
    Молдавский исход

    Как остановить миграцию, и какие меры необходимо предпринять правительству, чтобы приостановить массовый отток трудоспособного населения за рубеж.

  • Российская военная база в Цхинвале
    По современным стандартам

    В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов
    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
    Ухо востро

    Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор и переработка чая в Абхазии
Согретый солнцем: производство чая на Кутолской фабрике
Афганский двойник Брюса Ли
Афганский двойник Брюса Ли продемонстрировал приемы кунг-фу
Советы чаеманам: как выбрать вкусный чай
"Чаеманам" на заметку: как выбрать вкусный чай

Соцсети

Sputnikabkhazia