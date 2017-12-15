15 декабря 1992 года: заявление полперда в России по Латской трагедии

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

С первого же дня агрессии Грузии против Абхазии Ткварчал оказался в блокаде. Сообщение с внешним миром осуществлялось по воздушному мосту, по которому в осажденный город завозились продовольствия и медикаменты, вывозились больные женщины и дети, говориться в заявлении полномочного представителя республики Абхазия в Российской федерации.

14 декабря над селом Лата, которое контролируется грузинскими войсками, был сбит военный вертолет российских вооруженных сил, выполнявший рейс из города Ткварчал в город Гудауту.

"Трагический день – 14 декабря, вертолет взял на борт очередную группу жителей осажденного города. В результате преступной акции грузинских военных, вертолет загорелся в воздухе, потерял управление и при падении на землю взорвался. Президиум верховного совета республики Абхазия выступил с резким и решительным осуждением бесчеловечной акции грузинских военных. Грузинские военные были прекрасно осведомлены, что воздушные из Ткварчала носили исключительно гуманитарный характер", – говорится в заявление.

В тот день погибли трое членов экипажа и 62 пассажира, среди которых более 30 детей.

Данная акция носила преднамеренный характер, ставящий своей целью сорвать, наметившийся диалог по предотвращению войны, уверен полномочный представитель Абхазии в России.

"Это находит свое подтверждение в заявление министра обороны Китавани о невозможности мирного урегулирования конфликта в Абхазии. Грузинской стороной отвергнуты всякие моральные нормы и нравственные критерии, а война, развязанная грузинским руководством в республике Абхазия, направлена на тотальное уничтожение и геноцид абхазского народа. Абхазия скорбит по невинным жертвам бесчеловечной войны, а мы призываем демократическую общественность России и всего мира выразить свой протест против действий грузинских войск и потребовать их немедленного вывода из территории суверенной республики Абхазия", – отмечено в заявлении.

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