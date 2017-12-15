Тимур Дзыба стал новым муфтием Абхазии

Съезд мусульман Абхазии, в рамках которого был выбран новый муфтии республики, состоялся в Сухумской мечети 14 декабря.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Председателем ЕДУМА (муфтием – ред.) выбран Тимур Дзыба.

"Вчера в Сухумской мечети состоялся съезд мусульман республики, на котором обсуждались два главных вопроса: отчет о проделанной работе муфтием Салихом Кварацхелия и вопрос об избрании нового муфтия. На избрание нового муфтия была выдвинута моя кандидатура. Прошло голосование, в ходе которого я был избран председателем Единого духовного управления мусульман Абхазии", — прокомментировал Тимур Дзыба свое назначение корреспонденту Sputnik.

Во время съезда также были избраны первые два заместители муфтия. Ими стали Абдуррахман Джугелия и Алхас Нанба. Бывший председатель ЕДУМА Салих Кварацхелия был назначен имам-хатыбом (проповедником – ред.) Сухумской мечети.

Тимур Дзыба ранее был заместителем председателя Духовного управления мусульман Абхазии.

Салих (Станислав) Кварацхелия был избран председателем Духовного управления мусульман Абхазии в 2011 году.