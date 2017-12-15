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Сбор и переработка чая в Абхазии

Роман Чкадуа: абхазский чай не пользуется спросом в республике

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Международный день чая директор предприятия "Кутол" Роман Чкадуа рассказал в интервью Sputnik об урожае 2017 года.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский чай не пользуется спросом в республике, сказал в интервью Sputnik директор чайной фабрики "Кутол" Роман Чкадуа.

"Мы продаем продукцию в основном в Россию, но и здесь появляются проблемы после снятия эмбарго на ввоз чая из Ирана. Чай из Ирана очень дешевый, и нам стало тяжелее реализовать свой продукт, но пока удается продавать", — добавил он.

По его словам, чай, выращенный в Абхазии можно встретить на прилавках магазинов, но его количество очень маленькое.

"В Абхазии любят чай с именем, люди думают, что он лучше нашего. Но это конечно не так, в раскрученных брендах много краски. Наш чай экологически чистый, об этом говорят все проведенные исследования", — сказал руководитель предприятия.

Роман Чкадуа отметил, что при выращивании абхазского чая используют минеральные удобрения, но в пределах нормы, чтобы чайный продукт не был вреден для людей.

Сбор и переработка чая в Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
Абхазский чай: от плантации до самовара

"Государство нам помогает горючим, удобрениями, дают средства на ремонт техники по государственной программе, которая действует в республике", — заметил Чкадуа.

За 2017 год на чайном предприятии собрано 610 тонн чайного листа, сказал директор.

"Была возможность собрать до одной тысячи тонн, но из-за качества чая решили остановиться на 610 тоннах", — пояснил Чкадуа.

В Абхазии культура чая появилась в 1842 году, чайные кусты привезли и высадили в Ботаническом саду. Они очень хорошо принялись и отсюда семена чая повезли в Аджарию, и оттуда началась закладка чая по всей Грузии и Абхазии. В 1921 году в Абхазии было заложено 400 гектаров чая.

До грузино-абхазской войны в Абхазии было 15 тысяч 257 гектаров плантаций. После войны по поручению президента Абхазии совместно с НИИ сельского хозяйства Абхазии проверили состояние плантаций. Осталось 6 тысяч 800 гектаров, а сегодня на балансе числится 5 тысяч 600 гектаров чайных плантаций, но собирать чай можно только с двух тысяч гектаров.

Чайная отрасль считалась самой рентабельной в Абхазии, в экономике республики доля сельского хозяйства составляла 65% из них 40% — это чай, цитрусы и табак.

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© Sputnik.
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