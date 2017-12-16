Метаморфозы охранника из Эшеры: история одного художника

На эшерских очистных сооружениях охранником работает художник Александр Войтецкий, который за 50 лет жизни так и не получил общественного признания.

О том, как впервые появилось желание написать картину, и почему нет желания выставляться рассказал корреспонденту Sputnik сам Александр Войтецкий.

Сария Кварацхелия, Sputnik

О художнике Александре Войтецком в Sputnik узнали случайно. Во время очередного репортажа на очистных сооружениях в Эшере. После долгих съемок на улице журналисты, чтобы согреться, зашли в помещение, стены которого словно на выставке были увешаны картинами. Автора картин не оказалось на месте, но сотрудники лаборатории любезно согласились дать его контакты. Спустя несколько дней с ним все же удалось встретиться.

Неизвестный художник

На эшерских очистных сооружениях охранником работает живописец Александр Войтецкий. Как он сам признается, желание изобразить на холсте собственные чувства возникают неожиданно, зачастую даже на работе. Долгие ночи дежурства он коротает за созданием картин.

"Вдохновение приходит неожиданно. Я могу услышать какую-то фразу, новость, музыку. Появляется безудержное желание написать картину. В своих картинах я пытаюсь передать какие-то эфемерные чувства, которые меня посещают. Но силу творить все-таки придает красота природы Абхазии", – рассказывает художник.

Сюжеты своих полотен Войтецкий черпает в природе, ее красоте. Часто, чтобы вдохновиться, он в плохую погоду идет на море и смотрит, как оно штормит.

"Я могу долгими часами наблюдать за волнами. А потом прийти домой или на работу, сесть и действительно что-нибудь нарисовать", — говорит он.

Кстати, у Александра Войтецкого море присутствует на многих картинах.

© Sputnik. Работы Александра Войтецкого

Портрет художника в юности

Изобразительным искусством Александр Войтецкий заинтересовался еще в раннем возрасте. По-другому и быть не могло. Отец и родная сестра Александра тоже художники.

"Желание изобразить какие-то чувства было всегда. Человек, который любит и чувствует природу не может пройти мимо нее, – считает он. – Все эти эмоции и впечатления возникли в раннем возрасте".

Как Войтецкий любит шутить, уверенно держать кисть в руках он научился раньше, чем стоять на ногах. Уже в пятилетнем возрасте он почувствовал интерес к инструментам отца. Однако до поры до времени не решался прикасаться к ним.

© Sputnik. Анжелика Бения Дюжина абхазских картин: узнай художника по стилю

"Сначала я смотрел на картины отца и одухотворялся. У нас дома была полка, на которой стояли отцовские кисточки, краски. Я всегда хотел взять их в руки и повторить то же самое, что отец делал на холсте, сидя долгими часами, не отрываясь. В один из осенних вечеров я все же осмелился взять папины инструменты", — признается он.

Когда дома заметили тягу Александра к рисованию, сестра и отец восприняли это как само собой разумеющееся.

"Но научить меня определенным техникам так и не захотели. Я учился рисовать, стоя позади рисующих отца или сестры. Следил за процессом их работы и учился, – вспоминает он. – В принципе, мне этого было достаточно. Зрительное восприятие, как это и должно быть у художников, было у меня развито неплохо".

В школе способность будущего художника была сразу востребована. Войтецкий возглавил школьную стенгазету, делал плакаты к различным праздникам.

Философия жизни

Художник из Эшеры пишет не только картины, но и стихи, и фиксирует свои собственные мысли и, как он говорит, "эфемерные чувства".

"Свои мысли и чувства я передаю не только на холсте, но и на бумаге с помощью слов. На некоторых картинах я даже пишу слова. Потому что слова имеют большое влияние на человека. Человек всю свою жизнь разгадывает какие-то символы, загадки. В общем, какую-то тайну. И художественное искусство – своего рода азбука, которая поясняет, объясняет, рассказывает что-то", – считает Войтецкий.

По мнению художника, человек рождается, чтобы расшифровать какую-то тайну сверху.

"Порой приходится всю жизнь расшифровывать эту тайну. Я думаю, что уже преодолел половину этого пути", – говорит он.

Александр Войтецкий никогда не проводил выставки. Особого желания, как он признается, у него даже не было, да и картины у него задерживаются ненадолго. Дарит друзьям и знакомым. А те, что остались, висят в детском доме творчества в Сухуме или же украшают помещения комплекса очистных сооружений в Эшере.

"Названия картинам не даю. Выставки не провожу. Да и не хочу. Дать оценку своему творчеству воздерживаюсь. Некоторые говорят, что картины глубокие, некоторые, что в них ничего особенного нет. Сам же предпочитаю молчать", – улыбается он.

Несмотря на то, что с творчеством Александра массовая аудитория незнакома, он все же надеется на то, что глядя на них человек становится добрее и лучше, и что, быть может, какая-то картина заставит кого-нибудь переосмыслить жизненные ситуации.