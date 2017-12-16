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16 декабря 1992 года: восстановлена историческая топонимика Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (126)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Журналист газеты "Известия" Виталий Шария в своей статье написал, что состоявшаяся в Гудауте сессия Верховного Совета Абхазии рассмотрела вопрос о восстановлении исторических названий населенных пунктов республики.

Так, восстановлены названия столицы Абхазии города Сухум и шахтерского города Ткуарчал (со второй половины  30-х годов они именовались на грузинский лад — Сухуми и Ткварчели). Поселок городского типа Гантиади получил исторический топоним Цандрыпш, села Леселидзе и Хеивани — соответственно, Гечрыпш и Амзара.

Темы:
"413 дней" (126)



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