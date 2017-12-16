"Кинодесант" высадился на Седьмой военной базе ЮВО

Военнослужащие Седьмой военной базы ЮВО в Гудауте встретились со звездами российского кино и шоу-бизнеса, среди которых были Борис Грачевский, Павел Титов (Паскаль), Юлия Глебова (Беретта), Алексей Хворостян.

О том, как встретили звездный "десант" военные и что они думают об Абхазии, читайте в материале корреспондента Spunik Бадри Есиава.

Хлеб-соль и абхазские мандарины

Руководство Министерства обороны Российской Федерации периодически организовывает встречи звезд российской эстрады и кино с военными, проходящими службу в отдаленных воинских частях. В субботу 16 декабря акция "Кинодесант" впервые прошла в Седьмой военной базе ЮВО в Гудауте.

Это событие стало настоящим праздником для солдат, офицеров и их семей. Десятки людей с нетерпением ждали российских звезд на одном из плацов базы. Оркестр, цветы и каравай были наготове. Вдалеке появляются два микроавтобуса.

"Едут. Готовимся", — дал команду полковник Игорь Федоров.

Одним из первых из автомобиля вышел Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш", за просмотром которого выросло несколько поколений, Борис Грачевский. Звездный "десант", состоящий из 16 человек, встретили под аплодисменты, восторженные возгласы с торжественной музыкой.

Предновогодним чудом и большим подарком, которые навсегда останутся в сердцах военнослужащих, назвала визит звезд председатель женского совета Седьмой военной базы Наталья Сычова.

"Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в Седьмой военной базе Южного военного округа. Это большая радость для всего личного состава и их семей. Мы счастливы возможности увидеть вас воочию и услышать талантливых людей, которые для нас настоящие кумиры", — сказала Сычова и предложила гостям отведать каравай.

© Sputnik. Бадри Есиава Кинодесант в ЮВО

С хлебом и солью вышли наряженные в традиционную русскую одежду ученики театральной студии "Загадка".

"Ой, ты моя радость!" — воскликнул Борис Грачевский при виде маленькой "снегурочки" и принял ее дар.

На приветствие врио комнадира Седьмой военный базы "кинодесант" ответил тройным громким "Ура".

"Мы всегда вас ждем у нас на базе, а пароль Борис Юрьевич уже давно придумал. Если бы у меня был мандарин, я бы с тобой поделился. Жалко, что у тебя нет мандарина", — вспомнил одну из самых знаменитых сценок из "Ералаша" командир военной базы Федеров.

"Надеюсь, у вас есть мандарины", — пошутил Грачевский, видимо, ненадолго забыв о том, что он находится в Абхазии.

Селфи со звездами

Не успев завершить официальную часть приема гостей, поклонники буквально "хлынули" к звездам. Выстроилась целая очередь к каждому из них. "Кинодесант" был терпелив и вежлив, никто не остался без "селфи" со знаменитостями, но получить короткий комментарий хоть одного из них было крайне сложно. За возможность пообщаться с Борисом Грачевским пришлось побороться.

© Sputnik. Бадри Есиава Кинодесант в ЮВО

Кумир детства рассказал, что в последний раз в Абхазии он был около пяти лет назад, когда Грачевский привез в республику одну из своих картин. Режиссер признался, что испытывает грусть из-за того, что Абхазия утратила статус одного из самых красивых мест Советского союза.

"Мне здесь очень нравится природа, погода, уют. Очень жаль, что сейчас ни у кого нет возможности восстановить республику. Абхазия для меня была частью одной большой страны, и я всегда радовался, что есть такие красивые места", — поделился Грачевский.

Исполнитель популярной в 2000-ые годы песни "Шелковое сердце" Павел Титов, более известный под псевдонимом Паскаль, тоже посетил Абхазию не в первый раз. В студенческие годы он часто приезжал в "Страну души" и по несколько месяцев наслаждался ее дарами.

"Во времена студенчества я частенько приезжал в Абхазию, и сейчас периодически посещаю вашу страну, проверяю обстановку. Все мои друзья советуют провести отдых здесь, и я абсолютно с ними согласен. К сожалению, из-за работы мне не так часто удается сюда приезжать, но мое сердце всегда здесь", — сказал певец.

"Кинодесант" пробудет в Седьмой военной базе ЮВО в Гудауте с 16 по 17 декабря. В эти дни руководство базы запланировало провести им экскурсию по Новому Афону и селу Лыхны. В ходе акции пройдут спортивные мастер-классы, гала-концерты, творческие встречи с военнослужащими и их семьями. В Гудаутском Дворце культуры пройдет премьерный показ новогоднего фильма "Елки новые".