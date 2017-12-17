Культурные события Абхазии на неделю: новогодний спектакль и "Родники"

Бадрак Авидзба, Sputnik.
Афиша культурных событий с 18 по 24 декабря.
Сухум
18 декабря в 18.00 в Абхазской государственной филармонии состоится концерт ансамбля "Кавказ" а в пятницу 22 декабря в 18.00 пройдет филармонический концерт "Новогодний вечер в филармонии".
18 и 19 декабря в 19.00 в Абхазском государственном театре имени Самсона Чанба состоится музыкальная комедия "Тот, кто свел царя с ума" возвращается на сцену.
20 декабря в 19.00 в РУСДРАМе представят спектакль "Примадонны".
21 декабря в 18.30 Государственный молодежный театр выступит в спектакле "Требуется лжец".
22 декабря в 16.00 в Музее Боевой славы имени Владислава Ардзинба Управление Культуры администрации города Сухум проводит концерт музыкальных школ и школ искусств города.
Гагра
20 декабря 14:00 ДК Гагры День памяти народного артиста и композитора Отара Хунцария.
Гал
22 декабря в 15:30 в Районном доме культуры состоится концерт ансамбля "Ингур" и "Родники".