Культурные события Абхазии на неделю: новогодний спектакль и "Родники"

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Афиша культурных событий с 18 по 24 декабря.

Сухум

18 декабря в 18.00 в Абхазской государственной филармонии состоится концерт ансамбля "Кавказ" а в пятницу 22 декабря в 18.00 пройдет филармонический концерт "Новогодний вечер в филармонии".

18 и 19 декабря в 19.00 в Абхазском государственном театре имени Самсона Чанба состоится музыкальная комедия "Тот, кто свел царя с ума" возвращается на сцену.

20 декабря в 19.00 в РУСДРАМе представят спектакль "Примадонны".

21 декабря в 18.30 Государственный молодежный театр выступит в спектакле "Требуется лжец".

22 декабря в 16.00 в Музее Боевой славы имени Владислава Ардзинба Управление Культуры администрации города Сухум проводит концерт музыкальных школ и школ искусств города.

Гагра

20 декабря 14:00 ДК Гагры День памяти народного артиста и композитора Отара Хунцария.

Гал

22 декабря в 15:30 в Районном доме культуры состоится концерт ансамбля "Ингур" и "Родники".