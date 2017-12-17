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Паскаль

"Шелковые" слова: Паскаль признался в любви к Абхазии

© Sputnik. Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Перевод на абхазский (5)
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Популярный в начале 2000-х российский певец Павел Титов (Паскаль), чья песня "Шелковое сердце" покорила многих, посетил Абхазию в декабре 2017 года.

Что для артиста значит Абхазия, и какие воспоминания с ней связаны, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

Артист из России Павел Титов, более известный в народе под псевдонимом Паскаль, в беседе с корреспондентом Sputnik признался в своей любви к Абхазии. Он рассказал, что в студенческие годы он приезжал на курорты республики и проводил здесь по несколько месяцев.

"Пицунда, Новый Афон – это места, в которых я проводил по два или три месяца. Это было еще в Советском союзе. Потом произошли несколько событий, которые преградили путь к Абхазии, но я периодически приезжаю сюда и проверяю обстановку. Мои друзья тоже говорят, что у вас все хорошо и спокойно", — поделился певец.

Артист с сожалением отметил, что в силу своей занятости, ему не так часто удается посетить Абхазию, но, подчеркнул Паскаль, его сердце всегда в "Стране души". Любимыми местами он назвал Новый Афон, Мюссерский реликтовый заповедник, а Гагра для него "гостеприимный двор".

Панорама
© Sputnik.
Виртуальная Абхазия: между небом и землей – Новый Афон

"Гагра – это некие ворота в Абхазию, такой гостеприимный двор, куда въезжаешь и надо обязательно попробовать национальную кухню, выпить вино Лыхны, а затем поехать дальше. Мне кажется, Абхазия делится на две зоны – горную и прибрежную. В свое время я перешел через перевал Дамхурц с выходом на Рицу, и это осталось в моей жизни навсегда", — вспомнил Паскаль.

Абхазия ассоциируется с красотой и чистотой души, добавил певец. Название "Страна Души" республике очень подходит, считает Паскаль, который не понаслышке знаком с гостеприимством местного населения.

"Я общался в основном со взрослыми людьми и они все очень гостеприимные. Это очень подкупает. Хочется вернуться вновь, и я обязательно приеду. Честно говоря, времени очень мало", — пожаловался Павел Титов на свой плотный рабочий график, и подчеркнул, что испытывает чувство счастья от пребывания в Абхазии.

Паскаль
© Sputnik. Бадри Есиава
Паскаль

Он пожелал Абхазии процветания, как в былые времена, и не потерять своею привлекательность перед гостями.

Советский и российский эстрадный поп-исполнитель, музыкант и композитор, автор хита "Шелковое сердце" Павел Титов родился 17 августа 1964 в городе Брынь Калужской области.

В середине 1980-х Титов приехал в Ленинград, где стал вокалистом и автором текстов рок-группы "Мы". С 1998 года стал выступать под псевдонимом Паскаль. По информации из СМИ, этот псевдоним образовался от школьного прозвища, данной Титову за нелюбовь к точным наукам. В мае 2004 года он стал лауреатом акции "Лучшие из лучших" в номинации "Лучший певец года", а в ноябре 2013 года вышел клип с Константином Легостаевым "Мечтаем".

Темы:
Перевод на абхазский (5)



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