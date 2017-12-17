17 декабря 1992 года: Абхазия простилась с тремя отважными бойцами

"Война каждый день уносит лучших бойцов. Не мало траурных митингов уже поведала площадка перед гудаутским районным домом культуры. На этот раз митинг был посвящен памяти трех отважных парней: Мушни Хварцкия, Всеволода Попова и Андрея Токарева. Их тела привезли через Ткуарчал из Очамчырского района", – говорится в статье "На алтарь отечества" в архивном номере газеты "Республика Абхазия".

О мужестве легендарного Мушни Хварцкия слышали все. Выросший в Эшере, он знал все ее тропы. Пригодился ему в войне и опыт археолога. Будучи влюбленным в свою землю, он знал, как ее защищать.

"Друзья восхищались им, учились у него бесстрашию, искусству разведки, боя. Он брал на себя много обязанностей и ответственности, но не удалось ему дожить до победы. Мы потеряли личность, мы потеряли героя. Мушни Хварцкия был уже зрелым человеком, закаленным войной. А сухумцу Всеволоду и краснодарцу Андрею было 18 и 19 лет, но огонь бесстрашия в их душах горел так же, как и у Мушни", – говорится в статье.

Тело Андрея Токарева его боевой товарищ Василий Романец и заместитель атамана землячества казаков Абхазии Иван Кононов увезли в Краснодар, к его родителям. Всеволода Попова и Мушни Хварцкия предали земле в Лыхны.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.