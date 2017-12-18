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Подокарп крупнолистный (лат. Podocarpus macrophyllus)

Мармелад с привкусом хвои: есть или не есть?

CC BY 3.0 / Koppchen
В Абхазии
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Наталья из Сухума спрашивает: Съедобны ли плоды мармеладного дерева, и почему оно так называется?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал младший научный сотрудник Института ботаники Академии наук Абхазии Иван Титов, научное название мармеладного дерева — ногоплодник крупнолистный (Podocarpus macrophyllus).

"В народе его называют мармеладным деревом, потому что по вкусу плоды напоминают мармелад с легким хвойным привкусом, — уточнил ученый. – Из него также можно варить варенье, немножко такой специфический вкус имеет, но любителей это не останавливает".

Родина растения — Восточная Азия, преимущественно южная Япония и некоторые районы юго-восточного Китая.

"Это невысокое дерево, высотой до 12-20 метров, преимущественно голосеменное растение, листья которого на самом деле хвоинки, такие узколанцетные, удлиненные, где-то 12 сантиметров в длину, — сказал Иван Титов. — Что касается плодов, то они созревают в основном осенью, располагаются на толстой плодоножке красно-розового цвета. Красные сочные ножки съедобные. Уже поспевшими считаются, когда приобретают фиолетовый окрас. Они зрелые у нас в Ботаническом произрастают, так что можно попробовать".

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© Sputnik. Томас Тхайцук
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По словам ученого, в Абхазию ногоплодник крупнолистный был завезен учеными в пятидесятых годах прошлого столетия как редкое растение, чтобы акклиматизировать его в местных условиях. Он распространен практически на всем Черноморском побережье Кавказа. В климате республики хорошо прижился.

"У нас он размножается довольно легко — семенами и черенками, самосев отдельно дает. Также можно выращивать в горшках в домашних условиях и делать из него бонсай. К почвам не требователен. У них есть как мужские экземпляры, так и женские, опыляют друг друга. Женские экземпляры соответственно плодоносят, мужские нет, — сказал он. Хорошо себя чувствует, потому и плодоносит так массово".

Титов отметил, что у ногоплодника крупнолистного (Podocarpus macrophyllus), или у мармеладного дерева, ценная древесина, качественная, используемая при строительстве.

"У нас в строительстве не используется, поскольку завезен для культурных целей. Мы не можем себе позволить использовать его в строительстве", — отметил младший научный сотрудник Института ботаники Академии наук Абхазии Иван Титов.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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