"Выгодные" мигранты в Абхазии: никакая работа не пугает

Международный день мигранта был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2000 года. О том, почему выгодно, чтобы в Абхазию приезжали мигранты, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Миграционной службы Алексей Аджинджал.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Во всем мире число мигрантов с каждым годом становится все больше и больше. Бытует мнение, что они наносят убыток тем странам, в которые приезжают. Но, по мнению начальника Миграционной службы Абхазии Алексея Аджинджал, на самом деле это не так.

"Мировая практика показывает, что эмигранты приезжают туда, где экономика хорошо развивается, потому что люди едут в поисках работы в то государство, где происходит экономическое процветание. Там, где деньги, там и эмигранты", — сказал Алексей Аджинджал.

© Fotolia/ Syda Productions Трудовые мигранты: учителя в Абхазии

За счет своих трудовых мигрантов, как отметил он, такие государства, как Албания, формируют национальные доходы. В Абхазию едут в поисках работы, и не всегда физической и низкоквалифицированной.

Ежегодно в Абхазии также увеличивается число эмигрантов.

"Если к нам четыре-пять лет назад приезжали просто разнорабочие, то сейчас уже приезжают и специалисты. Эти люди приносят что-то новое. Делятся своим опытом. Например, на Красном мосту, на стройке многоэтажного дома отдыха, инженерами и архитекторами работают специалисты из Кореи", — констатирует начальник Миграционной службы.

В Абхазию приезжают на заработки люди не только со всего бывшего Советского Союза, но и из Китая, Болгарии, Германии, Индии и Кореи. Но в основном, конечно же, представители средней Азии. Некоторые считают, что в Абхазии эмигранты занимают те ниши, которые могли бы быть заняты гражданами республики, но, по мнению Аджинджал, это не так.

"Эмигранты из Узбекистана и Таджикистана выполняют самую тяжелую и непрестижную работу. То есть то, чем наши соотечественники не будут заниматься. Они задействованы в работе городских служб, занимаются уборкой городов", — говорит Аджинджал.

Экономически выгодны

С 2011 года, по словам начальника Миграционной службы, число зарегистрированных эмигрантов в Абхазии растет.

"Если в 2012 году было зарегистрировано 1243 эмигранта, то в 2016 году — уже 6724", — приводит он статистику.

Приезжие пополняют и государственный бюджет.

"С марта 2017 года мы ввели визовый режим для тех стран, которые нас еще не признали", — поясняет Алексей Аджинджал.

Помимо виз, приезжие также платят государственную пошлину за оформление разрешения на трудовую деятельность.

© Sputnik / Томас Тхайцук Начальник ГМС: визы не повлияли на поток мигрантов в Абхазию

"Каждый эмигрант после регистрации в нашей службе направляется в Министерство по налогам и сборам, то есть данные каждого эмигранта передаем в Министерство по налогам и сборам, они затем отслеживают приезжих, смотрят, кто какой налог заплатил", — сказал Аджинджал.

С каждым годом количество сборов с эмигрантов растет.

В 2016 году бюджет страны получил от трудовых мигрантов более 38 миллионов рублей, говорит Аджинджал, а за 10 месяцев текущего — более 45 миллионов рублей налогов.

Вне зоны риска

"Мы выдаем рабочую визу сроком до одного года. По истечении этого срока визу мы не продлеваем. И, как написано в законе, мы просим его самостоятельно покинуть республику. То есть оседать в Абхазии у эмигранта практически не получается", — объясняет работу системы начальник Миграционной службы.

© Sputnik / Томас Тхайцук ГМС Абхазии о рабочей визе: необходимо ходатайство работодателя

Для обеспечения безопасности Миграционная служба сотрудничает со Службой государственной безопасности, где обрабатываются все данные приезжих.

Однако, как отметил Алексей Аджинджал, эмигранты – законопослушные и исполнительные люди.

"Работодателям выгоднее брать на работу к себе эмигрантов, потому что они могут работать без выходных. На свадьбу и на похороны эмигранты не ходят, так как у них здесь нет ни родных, ни близких. И потому эмигранты в Абхазии практически никогда не сидят без работы. Хотелось бы поздравить их с Международным днем мигранта", — резюмировал он.

Международный день мигранта был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2000 года.