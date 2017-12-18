Абхазские спортсмены успешно выступили в первенстве Сочи по тхэквондо

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юные абхазские спортсмены заняли призовые места в Открытом первенстве Сочи по тхэквондо, сказал в интервью Sputnik президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа.

"Это ежегодный турнир, который всегда организован на высоком уровне. Мы были нацелены только на победу, на этом турнире в основном выступают новички", — добавил он.

Первое место заняла Зарина Кумаритова, вторые места – Роман Меликлян и Никита Кохан, третьи – Вероника Чакрян, Арсений Цвых, Энвер Отырба и Алиса Барановская.

"Мы стараемся вывозить детей на такие мероприятия, они участвуют в этих соревнованиях, привыкают, и это все влияет на их дальнейшие занятия спортом. Тем более когда есть результаты, они еще больше стараются заниматься", — подчеркнул он.

Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов в возрасте от 6 до 10 лет и старше из Краснодара, Курганинска, Туапсе, Армавира, Новороссийска, Геленджика, Сочи, Апшеронского, Кавказского, Новопокровского, Новокубанского районов и 18 спортсменов из Абхазии.