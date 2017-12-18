Пиротехника не игрушка: в Абхазии готовятся к "взрывному" периоду

О том, как безопасно использовать пиротехнику и почему нельзя ее заносить в помещение, читайте в материале Sputnik Абхазия.

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. При использовании пиротехники необходимо придерживаться инструкций, сказал в интервью Sputnik начальник пожарной спасательной службы МЧС Абхазии Сатбей Гиндия.

"Использовать пиротехнику необходимо вне помещений, может возникнуть очаг возгорания. Особое внимание следует уделить большим пиротехническим изделиям, при их установке необходимо придерживаться инструкций, дети должны это делать обязательно под надзором взрослых", — подчеркнул Сатбей Гиндия.

Дети должны использовать пиротехнику только в присутствии взрослых, добавил он.

"У нас пока не было обращений по поводу чрезвычайных происшествий, связанных с неправильным использованием пиротехники, дай бог, чтобы таких обращений не было", — сказал Гиндия.

© Sputnik / Томас Тхайцук МЧС РФ рассказали, как правильно использовать. пиротехнику

Обращений о чрезвычайных происшествиях связанных с неправильным использованием пиротехники в этом году не было, заметил он. Однако в прошлые годы бывали случаи, когда петарды залетали в квартиры, и происходил пожар.

Старший инспектор Управления общественной безопасности МВД Абхазии подполковник Алина Худякова рассказала, что ведомство провело познавательные лекции в школах.

"В преддверии зимних каникул и новогодних праздников Управление общественной безопасности Министерства внутренних дел Абхазии совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних УВД по городу Сухум провели профилактические мероприятия на центральном рынке города Сухум", — добавила она.

Также проводятся профилактические мероприятия с учащимися школ. "Школьникам разъяснили правила безопасности обращения с пиротехническими изделиями, также сказано было об отличительных признаках некачественной пиротехники", — рассказала она.

Также детям рассказывают о недопустимости использования пиротехники в здании школы и на ее территории.

"Об этом также предупреждает дирекция школы, инспекторы поясняют школьникам, что уголовная ответственность наступает с 14 лет, а также предупреждают, что за любое правонарушение подростка могут поставить на учет", — сказала Худякова.

Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с завучами по воспитательной работе обращают внимание на трудных подростков, заметила она.

"В прошлом году представители МЧС неоднократно пускали ролик по абхазскому телевидению и предупреждали о том, какие могут быть последствия при использовании пиротехники", — сказала Худякова.

Некачественная пиротехника видна невооруженным взглядом, но при покупке несовершеннолетние не обращают внимания на дату ее изготовления, говорит она.

Алина Худякова подчеркнула, что часто дети, не думая о последствиях, пытаются воспламенить одновременно сразу несколько пиротехнических изделий, что может быть опасно для их здоровья.