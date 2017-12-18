В будни - дожди, в выходные прояснится: погода на неделю в Абхазии

СУХУМ, 18 дек – Sputnik. В первой половине недели ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, прогнозируют синоптики Абхазии.
А во второй половине недели территория окажется в ложбине холода с северо-запада и отрога антициклона. В четверг — ливневый дождь.
В пятницу возможен дождь со снегом. В субботу днем погода прояснится. В воскресенье ожидаются осадки. В горах и предгорьях снег.
Температура воздуха ночью +4˚С +9˚С, днем +9˚С +14˚С.
Температура морской воды +12˚С.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.
Атмосферное давление в пределах нормы, будет повышаться.
Волнение морской воды значительное, два балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.