18 декабря 1992 года: воспоминания Заиры Цвижба о Латской трагедии

Из воспоминаний журналиста Заиры Цвижба, опубликованных в газете "Республика Абхазия".

"Мы несли большие потери (потом будет еще больше). И при каждой гибели защитника Абхазии, кто бы он ни был, казалось, земля разверзлась, небо свалилось на нас. А тут – полный вертолет. Дети, беременные женщины, раненые. Я не поехала в Гудаутский аэропорт, когда привезли обугленные – нет, не тела, а комки", — вспоминала она.

Далее журналист пишет о том, что не решилась пойти в морг, где лежали тела, погибших в Латской трагедии.

"Я не пошла в морг, я не могла на это смотреть, хотя по своей журналистской профессии должна была бы. Я, наверное, правильно сделала. Потому что помню других, кто был, кто видел. Помню Сергея Басятовича Царгуш, бывшего главу Гудаутской администрации, вернувшегося из аэропорта, где происходил весь этот ужас. Он стоял какой-то не такой, отрешенный, придавленный, как вернувшийся из страшного ада – это и был ад – и сказал, желая поделиться с кем-то, сказал горько: "Зачем же это я увидел? Этого никогда, никогда не забуду!", — отмечает журналист.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.