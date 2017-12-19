Смертельное ДТП в Сухуме: против милиционера заведено уголовное дело

Один пассажир скончался в результате ДТП, произошедшего в Сухуме в воскресенье 17 декабря.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Против младшего лейтенанта милиции Спартака Манукяна возбуждено уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

МВД отмечает, что 17 декабря, примерно в 20.15, в Сухуме по улице Дзидзария младший лейтенант милиции Спартак Манукян, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомашиной "Митсубиси", двигался со стороны центра города в направлении железнодорожного вокзала.

"В пути следования, грубо нарушив правила дорожного движения, пересек сплошную осевую линию и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хонда-Стрим" под управлением Джения А. Ю. с пассажирами Кварчия А. И., Кварчия Х. И., Кварчия Х. И., Габуния Э. В., Зарандия-Габуния Ц. Л.. В результате ДТП Кварчия Хаджарат Индикович от полученных телесных повреждений скончался, остальные пассажиры доставлены и госпитализированы в ГУ МЗ РА "Республиканская больница", — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля "Митсубиси" после оказания первичной медицинской помощи задержан и водворен в ИВС МВД РА. Службой собственной безопасности МВД в отношении младшего лейтенанта Манукяна проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято дисциплинарное решение также в отношении непосредственного руководства данного сотрудника органов внутренних дел.