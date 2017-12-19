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Президент Рауль Хаджимба вручил государственные награды

Президент Абхазии вручил 23 ордена "Ахьдз-Апша"

© Фото: presidentofabkhazia.org
В Абхазии
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Орден "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") — высший государственный орден Абхазии, учрежденный Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия 10 января 2002 года.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Двадцать три человека стали кавалерами ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава"), награду выдающимся деятелям в различных сферах вручил президент Абхазии Рауль Хаджимба 19 декабря.

"Я рад приветствовать вас в преддверии Нового года! Сегодня в этом зале собрались люди, чьи заслуги, знания и опыт получили широкое признание в нашей стране. Все ваши достижения и успехи являются серьезным вкладом в развитие нашего государства", — отметил глава государства.

Хаджимба подчеркнул, что сегодня чествуют достойных представителей научной, социально-экономической и общественно-политической сферы, сельского хозяйства, энергетики, спорта, экологии, культуры и искусства.

"Результаты вашего неутомимого и плодотворного труда имеют большую общественную и государственную значимость, а вы сами служите примером высокого профессионализма, трепетного и ответственного отношения к избранному поприщу. Своими добрыми деяниями вы воодушевляете тех, кто вас, окружает, и, самое главное, являетесь верным ориентиром для подрастающих поколений", — сказал президент Абхазии.

На таких примерах и вырастает молодежь, которая понимает, что для серьезных достижений нужно немало трудиться и что, даже став профессионалом, нужно постоянно совершенствоваться.

Ваши жизненные и профессиональные пути ярко и убедительно свидетельствуют о том, что вы неустанно, с большим желанием и при любых обстоятельствах продолжаете заниматься любимым делом, снискав тем самым уважение коллег и общества в целом.

Позвольте выразить вам слова искренней благодарности за вашу плодотворную деятельность и пожелать вам крепкого здоровья, всего самого доброго! Пусть в наступающем Новом году ваши замыслы и намерения увенчаются новыми успехами и свершениями!

Глава государства наградил 23 человека. Кавалерами ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени стали Юрий Адзинба, Леонид Ардзинба, Акакий Базба, Ирадион Бигвава, Заур Бутба, Вячеслав Габрава, Лев Гурджуа, Роман Дбар, Марина Делба, Анатолий Джинджолия, Анзор Кортуа, Михаил Ладария, Наталья Мархолия, Гиви Микаа, Виктор Полтараков, Татьяна Рогачева, Данил Убирия, Лили Хагба, Антонина Хашба, Леонид Черкезия, Марина Шанава, Шалва Цвижба (посмертно).

А Лили Бганба "за значительный вклад в укрепление и развитие финансовой системы Республики Абхазия, долголетнюю и плодотворную работу, высокий профессионализм" награждена орденом "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") II степени.

Государственные награды Абхазии
© Sputnik. Леон Гуния
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