Тарба о ценах на сухумскую молочку: упор на качество

СУХУМ, 19 – Sputnik, Бадрак Авидзба. При изготовлении продукции Сухумского молочного завода упор делается на качество, сказал заместитель министра экономики Республики Абхазия Батал Тарба.

Среди аналогичных товаров завозимых в республику цены на продукцию Сухумского молочного завода ниже, однако они выше в сравнении с менее качественными продуктами, пояснил он.

"Если бы мы ставили задачу делать дешевый продукт, то пришлось бы добавлять в изделия заменители масла, молока, и цена была бы другая, но мы не хотим кормить некачественными продуктами наших граждан", — добавил он.

Батал Тарба не исключил того, что когда обороты производства увеличатся, то цена может стать ниже на продукцию молочного завода.

"Может быть, когда будут более высокие обороты, большие объемы производства и увеличится объем продаж, если наше население будет потреблять местную продукцию, тогда за счет того, что увеличивается оборот, немного цену можно будет снизить", — подчеркнул Тарба.

Сейчас завод работает на грани рентабельности, и для того, чтобы он не закрылся, приходится устанавливать цену местной продукции выше в сравнении с завозимой.

"За три-четыре месяца мы проделали работу по полной реанимации молочного завода, там были новые технические, технологические решения применены. На сегодняшний день на молочном заводе порядка пяти видов продукции — это кефир, сметана, кислое молоко, сыр, творог. Предприятие развивается, и ту методику и тот опыт, которые наша команда получила при запуске предприятия, мы планируем использовать в аналогичных ситуациях при оказании помощи другим государственным предприятиям", — сказал Батал Тарба.

Сухумскому молочному заводу более 60 лет. До 1992 года на заводе производилось более двадцати видов продукции. В сутки выпускалось до 50 тонн готовой продукции. В советское время Сухумский молочный завод обеспечивал не только столицу республики, но и всю Абхазию молочной продукцией. Филиалы завода были расположены по всей республике.

В 2013 году молочное предприятие было реконструировано за счет средств финансовой помощи Российской Федерации, однако предприятие проработало несколько месяцев, потом было закрыто. В сентябре этого года молочный завод вновь начал свою работу.