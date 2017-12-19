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Сухумский молочный завод

Звуки "Му": "мелодии" Сухумского молочного завода

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сухумский молочный завод возобновил свою работу в августе 2017 года и уже завоевывает внутренний потребительский рынок. О том, как в столице наладили в промышленных масштабах производство сыра, творога, кефира и ахарцвы и почему продукция стала "музыкальной", читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На Сухумском молочном заводе ежедневно производят четыре вида продукции. Начинали с двух: сметаны и ахарцвы (ахарҵәы – кисломолочный национальный продукт – ред.).

Алмас Тания и Арлан Хашба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Сметана – достаточно популярный продукт, готовим ее по следующей технологии: принимаем сырье, подготавливаем его, восстанавливаем молоко, затем пастеризуем, после чего мы можем добавлять туда заквасочные культуры, которые помогают приобретать необходимую данному виду продукта форму", — рассказывает главный технолог молзавода Арноу Хашба.

После продукт проходит температурную выдержку и отправляется в лабораторию, которая находится тут же при заводе. В лаборатории, по словам Хашба, проверяют кислотность и жирность полученной массы.

"Весь технологический процесс помогают отслеживать высококвалифицированные лаборанты. После проверки мы фасуем продукт в тару", — объясняет он последовательность.

Сухумский молочный завод
© Sputnik. Томас Тхайцук
Сухумский молочный завод

Затем сметану отправляют в специальную термостатную комнату.

"Обычно – это до 30 градусов. В термостате кисломолочная продукция пребывает несколько часов для культивирования микроорганизмов. Это один из основных процессов, где формируется наш продукт, потому что кисломолочную продукцию можно разделить на два вида: способ изготовления термостатный и резервуарный. Термостатный способ считается элитным в молочном производстве. Мы им пользуемся, чтобы получить тот необходимый вкус", — поясняет технолог.

Сухумский молочный завод
© Sputnik. Томас Тхайцук
Сухумский молочный завод

Завершается производственный цикл на складе-холодильнике, а уже оттуда "разъезжается" в магазины республики. Срок годности молочной продукции, производимой на Сухумском заводе, составляет 10 дней.

"Мы берем срок годности с запасом. На самом деле срок годности немного больше. Просто мы это делаем для подстраховки. И тем не менее мы считаем, что это срок годности хорошего, качественного продукта. Мы не используем никакие консерванты, чтобы продлить срок годности. Стараемся с "чистой" этикеткой выходить на потребительский рынок", — отметил главный технолог.

Сыр по-домашнему

Сыр на Сухумском молочном заводе стали производить относительно недавно.

Батал Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тарба о ценах на сухумскую молочку: упор на качество

"Еще месяца нет, как мы начали делать сыр, а уже он самый ходовой продукт", — с гордостью сообщает замдиректора Сухумского молочного завода Анри Агрба.

Ежедневно производят шесть партий сыра. Каждая, по словам Арноу Хашба, выходит по 42-45 килограммов. В целом получается около 200 килограммов.

"Но, если мы завоюем все рынки Абхазии, то производство можно будет увеличить до 500 килограммов", — уверяет он.

Понимая и принимая особенность потребительской аудитории, на молзаводе сыр готовят по старым традиционным рецептам.

"При производстве у нас используется очень много ручного труда. Особенно при производстве сыра. Другие же продукты более автоматизированы", — поясняет Хашба.

Продукт, по словам главного технолога, делается в специальных емкостях.

Архивное фото молзавода
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский молзавод рассчитывает занять 18% абхазского рынка

"Сперва мы восстанавливаем молоко, после в емкостях нагреваем до определенной температуры, затем охлаждаем и добавляем сычужный фермент", — рассказывает он о процессе.

После ферментации, молоко образуется в сгусток, который медленно дробится.

"Затем мы держим определенную температуру и дальше можно уже собирать сыр в специальные сита. Сыр приобретает ровно форму тары. Далее идет отделение сыворотки. И когда мы уже видим, что сыворотка достаточно стекла, взвешиваем полученный продукт и отправляем в холодильник. Уже на второе утро сыр будет реализован. Срок годности около 10 дней. Но на самом деле он продается намного быстрее", — доволен Хашба.

Музыкальный бренд

Абхазского потребителя удивило не только качество молочной продукции, но и бренд товаров. На упаковках всей продукции, производимой на Сухумском молочном заводе нарисованы нота и абхазские национальные инструменты.

"Все думают, почему нота? Музыку и молочную продукцию связывают хорошее настроение, какие-то позитивные эмоции. Мы долго думали, как связать этот бренд с нашей национальной культурой, потом поняли, что абхазская культура очень многогранна, в том числе и в музыкальном плане. У нас очень много светлых, позитивных, добрых мелодий. Мы уловили этот момент и поняли, что можем "сыграть" на этом", — поясняет коммерческий директор Аляс Думава.

Ансамбль Апхьарца
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские национальные инструменты

Именно поэтому на упаковках товаров Сухумского молочного завода присутствуют национальные инструменты.

"Мы постараемся эту линию развивать дальше. Надеемся, нашему народу понравится и упаковка, и качество продукции. Пока что на трех видах продукции изображены национальные инструменты", — резюмировал коммерческий директор.

На продукции Сухумского молочного завода изображены музыкальные инструменты аюмаа (аҩымаа — абхазская арфа), апхьарца (аԥхьарца — абхазский двухструнный смычковый музыкальный инструмент) и аинкьага (аинҟьага – трещотка).




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