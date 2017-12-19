Инар Гицба об Андрее Карлове: с большим вниманием относился к Абхазии

19 декабря 2017 года исполняется ровно год со дня трагической гибели дипломата, Героя России, Чрезвычайного и Полномочного посла России в Турции Андрея Карлова.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Карлов тепло относился к Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik бывший представитель Абхазии в Турции Инар Гицба.

Как только полномочное представительство Абхазии было учреждено в столице Турции, Андрей Карлов тесно сотрудничал с полномочным представителем Абхазии в Турции Инаром Гицба.

© Фото: предоставлено Инаром Гицба Инар Гицба: Андрей Карлов - большой друг Абхазии

"Андрей Геннадиевич всегда старался быть полезным для нас в реализации наших внешнеполитических задач по Турции и Ближнему Востоку. Всегда с очень большим вниманием относился к нашим просьбам, возникавшим по тем или иным вопросам", — отметил Инар Гицба.

Общение с Андреем Карловым, как отметил бывший представитель Абхазии в Турции, всегда проходило в дружественной и комфортной атмосфере.

"Я с большой теплотой вспоминаю наши многократные встречи. Андрей Геннадиевич всегда с большим вниманием относился ко мне лично и в целом к нашим соотечественникам, проживающим в Турецкой республике. Всегда старался содействовать поиску решений тех или иных вопросов, возникавших у представителей нашей диаспоры, оказывал большую помощь Абхазскому дипломатическому присутствию в Турции", — сказал Гицба.

По словам Инара Гицба, Андрей Карлов был очень чутким и внимательным человеком.

"Я всегда вспоминаю один случай, когда он, будучи в Москве с рабочим визитом, позвонил мне и спросил: "Инар, что тебе привезти". — Я его поблагодарил и ответил, что ничего не надо, что у меня есть абхазское вино, которое мы можем продегустировать, как только будет свободное время, – вспоминает Гицба. — Когда Андрей Геннадиевич вернулся в Турцию, он позвонил мне и пригласил домой. Он привез мне огромный пакет с черным хлебом, селедкой и другими морепродуктами. Андрей Геннадиевич спросил: "Знаешь, почему я тебе селедку привез? Потому что на одном из дипломатических приемов, когда нам поднесли селедку на черном хлебе, ты был изумлен тому, что увидел селедку в Турции. Я это запомнил и посчитал, что ты любишь селедку".

По словам Гицба, Карлов внес огромный вклад в сохранение на тот кризисный период турецко-российских отношений.

"Его роль и в региональной повестке не может быть переоценена", — резюмировал дипломат.

Вооруженное нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре. Посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.