Рауль Хаджимба: основные цели Абхазии остаются неизменными

В ежегодном послании Народному Собранию - Парламенту президент Рауль Хаджимба рассказал о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства, о состоянии в экономике, о безопасности, обороне, здравоохранении, образовании, культуре, энергетике, туризме и других важных вопросах.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба, Амра Амичба. Основные цели Абхазии остаются неизменными, они связаны со сбережением ресурсов общества и государства, ростом экономики, развитием человеческого капитала, с укреплением правового государства, с повышением уровня и качества жизни наших граждан и обеспечением консолидации общества на основе созидательной повестки дня, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая с ежегодным посланием Народному Собранию — Парламенту Абхазии.

Глава государства отметил, что только совместными усилиями всех политических сил в стране можно добиться положительного результата во всех сферах жизнедеятельности государства.

Рауль Хаджимба отметил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество между законодательной и исполнительной ветвями власти. Президент также выразил готовность к постоянному диалогу с депутатами Парламента и всемерной поддержке полезным инициативам.

"Только совместная работа ради успешного развития Абхазии может принести результаты. Поэтому хочу призвать всех нас именно к результативной работе, а не к состязанию амбиций и бесплодным препирательствам. Иначе ни одна из стратегических целей не будет достигнута", — подчеркнул президент.

Также президент подчеркнул, что в будущем году статус государственного языка должен выйти на новый более высокий уровень его использования.

Хаджимба отметил, что внешняя политика Абхазии нацелена на продолжение работы с целью добиться широкого международного признания республики.

Президент также добавил, что отношения с Россией развиваются, приведя в пример соглашение о медицинском страховании, создание совместного ИКЦ МВД двух стран.

Это уже второе послание президента Народному Собранию — Парламенту страны. В своем первом обращении к депутатам в 2016 году глава государства отметил наиболее важные вопросы, связанные с жизнедеятельностью страны.

На оглашении послания президента Парламенту присутствуют депутаты, руководители министерств и ведомств, представители судебной власти и прокуратуры, главы администраций районов и городов, представители районных и городских собраний.