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Рауль Хаджимба

Рауль Хаджимба: Абхазии нужен постоянный экономический рост

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (6)
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В ежегодном послании Народному Собранию-Парламенту президент Рауль Хаджимба рассказал о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба, Амра Амичба. Абхазии нужен постоянный экономический рост, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая с ежегодным посланием Народному Собранию — Парламенту Абхазии.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Рауль Хаджимба: основные цели Абхазии остаются неизменными

"На это должна быть ориентирована наша экономическая политика. Только развитие собственной экономики позволит нам прочно стоять на ногах, наполнит реальным содержанием суверенитет и независимость нашего государства.

Правительству необходимо выработать набор конкретных действий, выверенных точечных мер по поддержке эффективных, конкурентоспособных отраслей экономики", — добавил Хаджимба.

В качестве концептуальной основы президент назвал "Стратегию социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года", программу "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".

"Мы будем продолжать мероприятия по повышению качества налогового и таможенного администрирования. Акцент нужно делать не на увеличении фискальной нагрузки на законопослушных налогоплательщиков, а на выявлении предпринимателей, которые используют "бреши" в законодательстве и через коррупционные схемы уходят от справедливого налогообложения, создавая нездоровую конкуренцию добросовестным предпринимателям", — подчеркнул президент.

В то же время Хаджимба отметил, что руководство прекрасно понимает, что одним лишь администрированием эту проблему не решить.

"Необходимы налоговые реформы, адаптированные к местным условиям ведения бизнеса. Эти реформы требуют времени и взвешенных решений, они должны быть адаптивными и гибкими, нацеленными на максимально точную настройку системы налогообложения", — сказал президент.

Информационное сопровождение деятельности всех министерств и ведомств должно выйти на новый уровень, также страна более широко должна быть представлена в международной информационной системе, считает он.

Торможение роста российской экономики резко ударило по экономике Абхазии, однако главная причина экономической нестабильности кроется внутри Абхазии, добавил президент. Причиной этому президент назвал изъяны делового климата — коррупцию, иждивенчество и другие проблемы.

По выплате социальных пособий и заработных плат у государства нет задолженностей в 2017 году, сообщил Хаджимба. Начатая в 2015 году программа по повышению бюджета собственных возможностей, будет продолжена, сказал глава государства.

"В 2018 году Министерство финансов должно представить систему оценки эффективности реализации целевых программ", — заявил Хаджимба.

Это уже второе послание президента Народному Собранию-Парламенту страны. В своем первом обращении к депутатам в 2016 году глава государства отметил наиболее важные вопросы, связанные с жизнедеятельностью страны.

На оглашении послания президента Парламенту присутствуют депутаты, руководители министерств и ведомств, представители судебной власти и прокуратуры, главы администраций районов и городов, представители районных и городских собраний.

Темы:
Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (6)



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