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Ежегодное послание президента народному собранию

Хаджимба: в 2018 году будет выделено 200 млн рублей на сельхозтехнику

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (6)
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В ежегодном послании Народному Собранию - Парламенту президент Рауль Хаджимба рассказал о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба, Амра Амичба. В 2018 году на приобретение сельскохозяйственной техники будет выделено 200 миллионов рублей, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая с ежегодным посланием к Народному Собранию — Парламенту Абхазии.

"В результате достигнутых договоренностей с Российской Федерацией в 2018 году будет дополнительно выделено 200 миллионов рублей на приобретение сельхозтехники. Благодаря этому, мы должны достичь качественного роста сельскохозяйственного производства в ближайшие годы", — добавил он.

В уходящем году государству удалось за счет бюджетных средств организовать проведение весенней пахоты, выделить небольшие кредиты отдельным сельхозпроизводителям, провести в ряд сел водопровод и отремонтировать дороги, однако этих объемов помощи недостаточно для полноценного развития села, отметил президент.

В будущем году будет выделено 10 миллионов рублей на борьбу с мраморным клопом, который нанес большой ущерб сельскому хозяйству республики, подчеркнул глава государства.

Он также высказался о необходимости создания государственного резерва управленческих кадров. Кроме того президент поручил правительству взять под контроль туристическую сферу и представить предложения по ее развитию.

На оглашении послания президента Парламенту присутствуют депутаты, руководители министерств и ведомств, представители судебной власти и прокуратуры, главы администраций районов и городов, представители районных и городских собраний.

Темы:
Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (6)



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