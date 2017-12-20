16:57 20 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Хаджимба: придаем основополагающее значение укреплению абхазо-российских отношений

Хаджимба: придаем основополагающее значение укреплению абхазо-российских отношений

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (6)
94 0 0

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с ежегодным посланием к Народному Собранию - Парламенту Республики Абхазия в среду 20 декабря.

СУХУМ, 20 – Sputnik, Амра Амичба. Абхазия придает основополагающее значение укреплению абхазо-российским отношениям, заявил президент Рауль Хаджимба, обращаясь с ежегодным посланием главы государства к Народному Собранию Абхазии в среду 20 декабря.

"Мы придаем основополагающее значение укреплению и активизации абхазо-российского стратегического партнерства, продвижению широкого международного признания, установлению новых контактов, участию в процессе евразийской интеграции, созданию необходимых внешних условий для социально- экономического и гуманитарного развития",- сказал глава государства.

Как отметил Хаджимба, в 2017 году Российская Федерация продолжила оказывать Абхазии значительную поддержку в сферах обороны и безопасности, экономического развития, социальных вопросов.

"Растут культурные и гуманитарные связи между нашими народами, создавая более прочную основу для политического взаимодействия. Активно укрепляется правовая база российско-абхазских взаимоотношений, отражающая взаимные интересы наших стран. Последовательно реализуется Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, в развитие которого в текущем году был подписан ряд двусторонних соглашений", — сказал президент.

Особо он отметил подписание соглашения о сотрудничестве в области медицинского страхования, предусматривающего оказание бесплатной медицинской помощи жителям Абхазии с российским гражданством.

Парламент.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парламент Абхазии ратифицировал соглашение по созданию совместного ИКЦ

"Ратифицировано Соглашение об информационном координационном центре, важном элементе в борьбе с преступностью. В настоящее время абхазской стороной готовится проект соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Особое значение для абхазо-российских отношений имеют контакты на высшем уровне. Такие контакты осуществляются регулярно. 8 августа 2017 года на встрече с президентом России состоялось доверительное и обстоятельное обсуждение широкого круга вопросов с выходом на конкретные результаты. Открытие нового комплекса посольства России в Абхазии и приуроченный к этому визит министра иностранных дел России Лаврова — еще один яркий пример особого характера абхазо-российских отношений", — сказал в послании Народному Собранию президент Абхазии Рауль Хаджимба.

При этом он признал, что за истекший год в международном контексте не произошло очевидных благоприятных для Абхазии изменений.

"Можно отметить активность наших внешнеполитических деятелей в отстаивании национальных интересов, в обеспечении безопасности народа Абхазии, направленную на открытое взаимовыгодное сотрудничество", — отметил глава государства.

Предыдущее послание президента Абхазии Народному Собранию прошло 20 декабря 2016 года

Темы:
Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (6)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Под обстрелом

    Полпред президента Южной Осетии обратил внимание наблюдателей ЕС в Грузии на очередной факт стрельбы на границе.

  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции
    Самый высокий уровень

    Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой турецкого МИД.

  • Открытие российского центра науки и культуры в Гюмри
    Культурный филиал

    В Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры – здесь, в том числе, станет действовать библиотека, и будут организованы курсы русского языка.

  • Александр Винокуров на велогонке Льеж - Бастон - Льеж, 25 апреля 2010 год
    Суд решит

    Прославленный казахстанский велогонщик, а ныне генеральный менеджер велокоманды "Астана" Александр Винокуров подозревается в нечестной победе в 2010 году.

  • Военнослужащие ОДКБ Кант сдали кровь для пациентов бишкекских медучреждений
    Кровь армии

    Российские военнослужащие базы ОДКБ "Кант" сдали кровь редких групп для пациентов бишкекских медучреждений.

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    Агрессивные методы

    Агрессивные методы работы литовских спецслужб вызывают недоумение у белорусских чекистов, заявил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.

  • Дана Бйорк
    Играть "по-русски"

    Новым руководителем Рижского русского театра имени Михаила Чехова станет актриса Дана Бйорк (Чернецова), рекомендованная бывшим директором Эдуардом Цеховалом.

  • Белорусская АЭС
    Где логика?

    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что проект строительства БелАЭС основан на политических расчетах, а не на экономической логике.

  • Обмен валюты
    Паспортный "контроль"

    Гражданам Молдовы при обмене долларов и евро в валютных кассах необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Под обстрелом

    Полпред президента Южной Осетии обратил внимание наблюдателей ЕС в Грузии на очередной факт стрельбы на границе.

  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции
    Самый высокий уровень

    Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой турецкого МИД.

  • Открытие российского центра науки и культуры в Гюмри
    Культурный филиал

    В Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры – здесь, в том числе, станет действовать библиотека, и будут организованы курсы русского языка.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Основу выставки составляют исторические документы, предметы естественной истории, археологические и этнологические коллекции, собранные в течение длительного времени на территории Абхазии
Один раз в 100 лет: Госмузей Абхазии выставил редкие экспонаты
Строители полностью собрали пролеты автодорожной части Крымского моста
Финишная прямая: строители полностью собрали пролеты автодорожной части Крымского моста
Тест: какой вы герой Звездных войн?
Тест: кто ты из героев "Звездных войн"?

Соцсети

Sputnikabkhazia