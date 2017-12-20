Хаджимба: придаем основополагающее значение укреплению абхазо-российских отношений

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с ежегодным посланием к Народному Собранию - Парламенту Республики Абхазия в среду 20 декабря.

СУХУМ, 20 – Sputnik, Амра Амичба. Абхазия придает основополагающее значение укреплению абхазо-российским отношениям, заявил президент Рауль Хаджимба, обращаясь с ежегодным посланием главы государства к Народному Собранию Абхазии в среду 20 декабря.

"Мы придаем основополагающее значение укреплению и активизации абхазо-российского стратегического партнерства, продвижению широкого международного признания, установлению новых контактов, участию в процессе евразийской интеграции, созданию необходимых внешних условий для социально- экономического и гуманитарного развития",- сказал глава государства.

Как отметил Хаджимба, в 2017 году Российская Федерация продолжила оказывать Абхазии значительную поддержку в сферах обороны и безопасности, экономического развития, социальных вопросов.

"Растут культурные и гуманитарные связи между нашими народами, создавая более прочную основу для политического взаимодействия. Активно укрепляется правовая база российско-абхазских взаимоотношений, отражающая взаимные интересы наших стран. Последовательно реализуется Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, в развитие которого в текущем году был подписан ряд двусторонних соглашений", — сказал президент.

Особо он отметил подписание соглашения о сотрудничестве в области медицинского страхования, предусматривающего оказание бесплатной медицинской помощи жителям Абхазии с российским гражданством.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии ратифицировал соглашение по созданию совместного ИКЦ

"Ратифицировано Соглашение об информационном координационном центре, важном элементе в борьбе с преступностью. В настоящее время абхазской стороной готовится проект соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Особое значение для абхазо-российских отношений имеют контакты на высшем уровне. Такие контакты осуществляются регулярно. 8 августа 2017 года на встрече с президентом России состоялось доверительное и обстоятельное обсуждение широкого круга вопросов с выходом на конкретные результаты. Открытие нового комплекса посольства России в Абхазии и приуроченный к этому визит министра иностранных дел России Лаврова — еще один яркий пример особого характера абхазо-российских отношений", — сказал в послании Народному Собранию президент Абхазии Рауль Хаджимба.

При этом он признал, что за истекший год в международном контексте не произошло очевидных благоприятных для Абхазии изменений.

"Можно отметить активность наших внешнеполитических деятелей в отстаивании национальных интересов, в обеспечении безопасности народа Абхазии, направленную на открытое взаимовыгодное сотрудничество", — отметил глава государства.

Предыдущее послание президента Абхазии Народному Собранию прошло 20 декабря 2016 года