20 декабря 1992 года: исповедь солдата Хашба

"Автомата свой я раздобыл в бою за Гагру. Шел первым за танком, в первом ряду пехоты с ножом, и раздобыл. Приходилось труп противника обшаривать, искать пистолет, деньги, даже золотую цепь срывать, но все это шло на покупку патронов. Мы заходили и в богатые дома, но нам ничего не нужно. Вот, посмотри – туфли протекают, но чужого не хочу, а автомат этот мне родной, видишь на нем глубокие следы двух пуль, которые предназначались мне", – говорится в архивном материале "Исповедь солдата Хашба" газеты "Республика Абхазия".

Беседуя с журналистом, боец рассказывает о том, как важно для него через Сухум дойти до своего родного села и на самом высоком месте повесить абхазский флаг.

"Смотри, какая красивая ладонь на нем! Я должен его повесить в своем родном селе и увидеть маму. Признаюсь, как ребенок, скучаю по маме и по папе. Я так давно не видел их. Как началась война, я сразу приехал сюда. Мы обязательно должны взять Сухум и очистить его от оккупантов. Я должен знать, что Абхазия свободна. Только тогда я смогу спокойно жить с женой и детьми там, в России, где жил до войны. А пока мне туда, к ним, дороги нет, пока не освобожу Абхазию и не увижу маму", – приведены слова бойца в архивном номере.

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