Россия предоставила Абхазии 150 млн руб на восстановление Приморского

Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете на 2017 год" на заседании в среду 20 декабря.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Российская Федерация предоставила Абхазии 150 миллионов рублей на устранение последствий катастрофы в селе Приморское, сказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Дмитрий Сериков на заседании Парламента в среду 20 декабря.

Заместитель начальника Управления капитального строительства Абхазии Астамур Джикирба рассказал, что в Приморском уже заменили 90% кровли. По его словам, сумма задолженности перед строителями составляет около 15 миллионов рублей.

"В части замены кровли есть небольшое количество людей, которым мы еще не смогли помочь. Замена окон осуществлена практически на 100%", — сказал Джикирба.

© Sputnik. Бадрак Авидзба По кирпичику: когда жители Приморского заселятся в новые дома

Астамур Джикирба заметил, что общее количество пострадавших домов в селе Приморское при взрыве – 238, также 13 домов строятся заново.

"Общий объем оставшихся работ в суммарном выражении достигает 23 миллиона рублей", — доложил Джикирба. По его словам, стоимость всех работ составляет около 120 миллионов рублей.

Взрыв боеприпасов произошел на складе Министерства обороны Абхазии в селе Приморское 2 августа. В результате происшествия три человека погибли и более 60 человек пострадали.

Проект финансового документа страны предлагает внести изменения в часть 1 статьи 1 в части увеличения объемов государственного бюджета Республики Абхазия по доходам на 592,5 миллиона рублей, а по расходам на 951,5 миллиона рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии принял в первом чтении бюджет страны на 2018 год

В части 1 статьи 2 было предложено увеличить доходы Республиканского бюджета на 616 миллионов.

"Также на 489,7 миллионов рублей увеличивается Республиканский бюджет по Инвестиционной программе. В текущем бюджете Инвестпрограмма утверждена в размере 2 миллиардов 96 миллионов рублей, она увеличивается на 489,7 миллиона и будет по текущему году составлять более 2,5 миллиарда рублей", — уточнил Сериков.

При этом расходы бюджеты будут увеличены на 975 миллионов рублей, главным образом за счет Инвестиционной программы на текущий год.

"А также за счет тех остатков, которые были сформированы на 1 января 2017 года. Расходные обязательства увеличиваются на 150 миллионов рублей на пополнение резервного фонда президента, помимо них, добавляется переходящий остаток на 1 января 2017 года, который образовался от резервного фонда 2016 года", — подчеркнул он.

В резервный фонд президента переправится 1,3 миллиона рублей, сформированные из экономии на мероприятиях по внедрению системы казначейства, сообщил Дмитрий Сериков.