Подполковник в двойной отставке: история чекиста из Гудауты

Служба Государственной безопасности Абхазии отмечает свое 25-летие. О том, как во время войны выявили грузинского шпиона, и почему подполковник КГБ СССР отказался от повышения, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Подполковник в отставке Сергей Чакветадзе более 40 лет прослужил в органах Государственной безопасности. Свою военную карьеру он начал еще в Советское время. Чакветадзе занимал оперативные и руководящие должности, дорос до звания подполковника КГБ СССР и ушел в отставку.

"Я представитель Комитета Государственной безопасности. Начинал давно. В период, когда нынешняя служба формировалась уже находился в отставке, – вспоминает подполковник КГБ Сергей Чакветадзе. – Тогда было тяжелое время – шла Отечественная война народа Абхазии".

Во время войны Сергей Чакветадзе находился в своем родном городе – Гудауте. Когда он узнал о создании службы, решил, что будет оказывать всю необходимую помощь формирующемуся органу.

"Вся служба тогда в основном была сконцентрирована в Гудауте. И я, будучи пенсионером-отставником, постоянно был с ними. Выполняли разнообразные наши обязанности. Результаты были тоже неплохие", – вспоминает подполковник.

Во время войны даже разоблачили агента грузинской разведслужбы.

"Им оказался коренной житель Гудауты. Грузин, который родился и вырос в Гудауте, хорошо нас знал, и мы его знали и уважали как местного жителя. Но оказалось, что он по заданию грузинской спецслужбы занимался шпионской деятельностью. Наши сотрудники четко поработали и разоблачили его, арестовали. Ему дали длительный срок тюремного заключения. А потом его обменяли на нашего, которого в плен взяли грузины", – рассказал историю разоблачения Сергей Чакветадзе.

Возвращение в строй

В 2000 году, несмотря на то, что Сергей Чакветадзе уже был в отставке, нынешний президент Абхазии Рауль Хаджимба пригласил его на должность начальника Гудаутского районного отдела СГБ, где он прослужил еще пять лет.

Сергей Чакветадзе, хоть и хорошо знаком со структурой Службы Государственной безопасности, больше всего гордится тем, что он — подполковник КГБ СССР.

"Даже был такой случай, когда был начальником отдела в Гудауте, в 2002 году, мне хотели присвоить звание полковника. Но я отказался. Сказал: "Я подполковник КГБ СССР. Я хочу так именоваться. Так и оставили", – улыбается ветеран.

В 2005 году Сергей Чакветадзе во второй раз ушел в отставку. Сотрудники, которых он обучил, и сегодня успешно работают в Службе Государственной безопасности.

"Многие уже носят звания полковников, подполковников. – гордится бывший подполковник КГБ СССР. – Мы еще в состоянии войны с Грузией. Несмотря на то, что им много раз предлагался договор о ненападении, они на это не соглашаются, стало быть в состоянии войны. Поэтому большая ответственность лежит на нашей Службе Государственной Безопасности".

История органов государственной безопасности Абхазии включает в себя становление от Всероссийской Чрезвычайной Комиссии до Службы Государственной Безопасности Абхазии в 20 декабря 1992 года.