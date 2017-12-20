23:59 20 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Сергей Чакветадзе

Подполковник в двойной отставке: история чекиста из Гудауты

© Фото: личный архив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
34731

Служба Государственной безопасности Абхазии отмечает свое 25-летие. О том, как во время войны выявили грузинского шпиона, и почему подполковник КГБ СССР отказался от повышения, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Подполковник в отставке Сергей Чакветадзе более 40 лет прослужил в органах Государственной безопасности. Свою военную карьеру он начал еще в Советское время. Чакветадзе занимал оперативные и руководящие должности, дорос до звания подполковника КГБ СССР и ушел в отставку.

"Я представитель Комитета Государственной безопасности. Начинал давно. В период, когда нынешняя служба формировалась уже находился в отставке, – вспоминает подполковник КГБ Сергей Чакветадзе. – Тогда было тяжелое время – шла Отечественная война народа Абхазии".

Во время войны Сергей Чакветадзе находился в своем родном городе – Гудауте. Когда он узнал о создании службы, решил, что будет оказывать всю необходимую помощь формирующемуся органу.

25-летие пограничного отряда СГБ Абхазии
Пограничный отряд СГБ Абхазии отметил свое 25-летие

"Вся служба тогда в основном была сконцентрирована в Гудауте. И я, будучи пенсионером-отставником, постоянно был с ними. Выполняли разнообразные наши обязанности. Результаты были тоже неплохие", – вспоминает подполковник.

Во время войны даже разоблачили агента грузинской разведслужбы.

"Им оказался коренной житель Гудауты. Грузин, который родился и вырос в Гудауте, хорошо нас знал, и мы его знали и уважали как местного жителя. Но оказалось, что он по заданию грузинской спецслужбы занимался шпионской деятельностью. Наши сотрудники четко поработали и разоблачили его, арестовали. Ему дали длительный срок тюремного заключения. А потом его обменяли на нашего, которого в плен взяли грузины", – рассказал историю разоблачения Сергей Чакветадзе.

Возвращение в строй

В 2000 году, несмотря на то, что Сергей Чакветадзе уже был в отставке, нынешний президент Абхазии Рауль Хаджимба пригласил его на должность начальника Гудаутского районного отдела СГБ, где он прослужил еще пять лет.

Сергей Чакветадзе, хоть и хорошо знаком со структурой Службы Государственной безопасности, больше всего гордится тем, что он — подполковник КГБ СССР.

"Даже был такой случай, когда был начальником отдела в Гудауте, в 2002 году, мне хотели присвоить звание полковника. Но я отказался. Сказал: "Я подполковник КГБ СССР. Я хочу так именоваться. Так и оставили", – улыбается ветеран.

В 2005 году Сергей Чакветадзе во второй раз ушел в отставку. Сотрудники, которых он обучил, и сегодня успешно работают в Службе Государственной безопасности.

"Многие уже носят звания полковников, подполковников. – гордится бывший подполковник КГБ СССР. – Мы еще в состоянии войны с Грузией. Несмотря на то, что им много раз предлагался договор о ненападении, они на это не соглашаются, стало быть в состоянии войны. Поэтому большая ответственность лежит на нашей Службе Государственной Безопасности".

История органов государственной безопасности Абхазии включает в себя становление от Всероссийской Чрезвычайной Комиссии до Службы Государственной Безопасности Абхазии в 20 декабря 1992 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Владикавказ
    В числе лучших

    Владикавказ вошел в топ-250 городов России по качеству жизни – столица Северной Осетии заняла 102 место, лидер рейтинга – Анапа.

  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции
    Самый высокий уровень

    Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой турецкого МИД.

  • Открытие российского центра науки и культуры в Гюмри
    Культурный филиал

    В Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры – здесь, в том числе, станет действовать библиотека, и будут организованы курсы русского языка.

  • Рабочие в забое шахты
    О чем договорились?

    Итоги переговоров компании "АрселорМиттал Темиртау" и шахтеров, которые бастовали, требуя повышения зарплаты, станут известны в четверг.

  • Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    Наконец-то дома!

    Кыргызстанка, 5 октября избитая турецкими полицейскими в курортной Анталье, благополучно вернулась домой, суд по делу продолжается.

  • Ветка елки, архивное фото
    "Противопожарная" елка

    МЧС Минской области пообещало бесплатную раздачу елок: для этого в определенные дни надо попасть на елочные базары и правильно ответить на вопросы "пожарной" викторины.

  • Хлеб
    Пекари в бегах

    Производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Liepkalni переносит часть деятельности в Эстонию из-за конфликта с госучреждениями Латвии.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе
    Удар по коррупции

    В Литве появятся спецпрокуроры по делам о политической коррупции – соответствующие поправки к закону о прокуратуре одобрил Сейм.

  • Задержание
    Молдавский след

    Молдавский след испанского гашиша в России – стали известны новые факты этого громкого дела, поднявшего на ноги полицию четырех стран.

  • Заключенный в колонии, архивное фото
    Признан виновным

    Житель Таджикистана приговорен к 6 годам тюрьмы за пропаганду идей террористической организации "Исламское государство" в России

  • Телепередача Спокойно ночи, малыши!
    Родина ТВ

    Именно в Ташкенте ученые создали первый работающий прообраз электронного телевизора и осуществили первую электронную телепередачу.

  • Визуализация приложения для перевода криптовалют со смартфона
    Запретов нет!

    Вопреки фактическому запрету ЕЦБ эстонские энтузиасты идеи национальной криптовалюты продолжают развивать свой проект цифровых денег — estcoin.

  • Владикавказ
    В числе лучших

    Владикавказ вошел в топ-250 городов России по качеству жизни – столица Северной Осетии заняла 102 место, лидер рейтинга – Анапа.

  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции
    Самый высокий уровень

    Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой турецкого МИД.

  • Открытие российского центра науки и культуры в Гюмри
    Культурный филиал

    В Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры – здесь, в том числе, станет действовать библиотека, и будут организованы курсы русского языка.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Основу выставки составляют исторические документы, предметы естественной истории, археологические и этнологические коллекции, собранные в течение длительного времени на территории Абхазии
Один раз в 100 лет: Госмузей Абхазии выставил редкие экспонаты
Как выглядит новый бюджет Абхазии: вице-премьер назвал главные цифры
Внесите поправку: вице-премьер назвал главные цифры бюджета 2017 года
Тест: какой вы герой Звездных войн?
Тест: кто ты из героев "Звездных войн"?

Соцсети

Sputnikabkhazia