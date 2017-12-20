Шамба о послании президента: главное – появится нормальная партсистема

СУХУМ, 20 дек –Sputnik. Идея перехода на выборы по партийным спискам, который предложил президент на ежегодном послании Парламенту, позволит осуществить реальный контроль за исполнительной властью, сказал доктор исторических наук Сергей Шамба.

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"Президент сегодня сказал, что намерен осуществить эти реформы в 2018 году. Насколько это будет сделано и как это будет сделано, мне сложно судить. Но по тому, как это было сказано перед обществом и перед парламентом страны, вселяет доверие. Главное – то, что было сказано, что выборы нужно начинать по партийным спискам для возможности формирования нормальной партийной системы. В парламент придут партии, которые заинтересованы в осуществлении своих программ. Можно предполагать, что будет реальный контроль за исполнительной властью со стороны парламента", — сказал он.

По словам Шамба, на ежегодном послании Парламенту президент Абхазии Рауль Хаджимба также подробно рассказал о всех аспектах действительности и прямо говорил о проблемах, которые существуют в республике.

"Когда власти не пытаются скрыть существующие проблемы – это уже хорошо. Для меня очень важно, что президент очень четко проговорил о необходимости проведения тех реформ, в частности, связанные с выборами в парламент Абхазии, о том, что нужно их проводить по партийным спискам, и тем самым придать партиям то политическое значение, которое они должны иметь в политической жизни страны, потом партии, которые приходят в парламент вместе с президентом будут выбирать премьер-министров страны", — отметил он.

Сергей Шамба отметил необходимость реформирования системы выборов, и сделать ее более современной.

"Я много раз говорил о том, чтобы сделать эту систему более современной, с тем чтобы в выборах конкурировали политические платформы и партии, чтобы иметь реальный контроль над исполнительной властью, и реально разделить ветви власти. Я приветствую эти заявления, которые были сделаны. Теперь нужно ожидать насколько эти заявления будут реализованы", — пояснил он.

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В речи президента, как сказал Шамба, была дана объективная оценка в тех частях, где есть какие-то достижения, но наряду с этим и отметили и проблемы существующие в правоохранительной системе.

"Было сказано, что необходимо реформирование МВД, что нужно определиться с кадровой системой министерства. По всем направлениям было четко определены позиции. Теперь главное – как все это будет реализовано", — рассказал доктор исторических наук.

Сергей Шамба также отметил, что обещания, которые были даны во время президентских выборов, связанные в первую очередь с Конституционными реформами пока еще не осуществлены.

Ежегодное послание президента республики Народному Собранию Абхазии состоялось в Сухуме 20 декабря.