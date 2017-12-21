Хаджимба о взрыве в Приморском: проводятся экспертизы

СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Расследование взрыва складов боеприпасов в селе Приморское еще продолжается, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции в четверг 21 декабря.

"Прокуратура проводит экспертизы, и по их завершении мы будем знать о результатах", — добавил он.

По его словам, экспертизы проводятся на территории Российской Федерации.

Глава государства отметил, что в качестве возмещения нанесенного туристам ущерба было выплачено порядка 6 миллионов рублей.

"Пока идет работа по востановлению домов, это более 130 домов, в которых были заменены крыши и окна. Это требует колоссальных усилий", — подчеркнул Хаджимба.

В ноябре 2014 года в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел вторую большую пресс-конференцию.