Хаджимба о наркотиках: нужно бороться с наркодилерами

Большая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба по итогам 2017 года проходит в Сухуме 21 декабря.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Для эффективной борьбы с наркобизнесом необходимо в первую очередь привлекать к ответственности организаторов, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на итоговой пресс-конференции в четверг 21 декабря.

"Зачастую мы говорим, что надо усилить меры ответственности. Значительное количество людей, которые сидят в камерах, — это распространители", — сказал глава государства.

В то же время главным организаторам наркобизнеса удается избежать ответственности, заметил он.

"МВД поставлена задача — независимо, где находятся наркодилеры, будь то здесь или на территории России, выявлять их", — подчеркнул он.

Рауль Хаджимба отметил, что он сторонник пожизненного лишения свободы для наркодельцов.

В ноябре 2014 года в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел вторую большую пресс-конференцию.