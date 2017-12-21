Закон йода: чего не хватает в Абхазии

Круглый стол на тему "Меры профилактики и лечения йододефицита в Абхазии" с участием специалистов во всех основных направлениях медицины республики провели в Сухуме.

Sputnik, Анжелика Бения

По данным абхазских эндокринологов, среднестатистическое потребление йода для жителей республики сегодня составляет около 50 мкг в сутки при том, что необходимый минимум — 150–250. В Абхазии неоднократно проводились исследования, которые выявляли 90% средней и тяжелой степеней йододефицита.

Эндокринологи Абхазии опираются на позицию Всемирной организации здравоохранения, которая считает, что главное средство профилактики йододифицита – использование йодированной соли.

Василий Батанов Не сыпь мне соль без йода

С йодом или без

Благодаря ВОЗ, 95 из 130 стран мира, где существовал дефицит йода, законодательно обязали йодировать соль. В Абхазии вопрос выбора йодированной или нейодированной соли остается на усмотрение потребителей.

В республике нет законодательной базы для улучшения ситуации с йододефицитом. На круглом столе обсуждали постановление "О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода", где прописана необходимость принятия мер по насыщению потребительского рынка йодированной солью. Постановления недостаточно, нужен закон, считают абхазские специалисты. Именно закон о всеобщем внедрении йодированной соли, по мнению эндокринологов, помог бы избежать около 90% заболеваний щитовидной железы. Так как население Абхазии использовало бы йодированную соль не только на бытовом, но и на промышленном уровне – при изготовлении хлебобулочных изделий и молочной продукции.

Важно, чтобы йодированная соль была не только в каждом доме на столах, а использовалась в массовом производстве таких продуктов, как хлеб и сыр, отметила главный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Абхазия Юлиана Кубрава.

"Сегодня мы можем внести существенный вклад в решение проблемы йододефицита в Абхазии. Если мы можем сделать какую-то мелочь, то это – йодированная соль, сделать ее доступной", – сказала Юлиана Кубрава.

В 2016 году в Абхазии было проведено выборочное тестирование детей в нескольких школах республики. Сбором анализов занимались сотрудники Детского фонда ООН. Биоматериал был отправлен в лабораторию Белорусского госуниверситета. По результатам исследований, из 30 детей лишь у троих показатели были в норме. У остальных содержание йода составило от 12 до 69 мкг/л, тогда как норма – от 150 до 300 мкг/л.

Почему соль?

Йод содержится и в морепродуктах, и в рыбьем жире, но употреблять их постоянно не в возможностях и традициях населения Абхазии. Соль – продукт, который включают в ежедневный рацион абсолютное большинство людей, независимо от дохода. Средняя цена йодированной соли – 60 рублей за 500 граммов, цена поваренной соли – 30 рублей за 1 килограмм.

Йод — один из важнейших микроэлементов, необходимых для работы человеческого организма. По словам эндокринологов, зачастую больше половины больных йододефицитом даже не подозревают об этом. Гормональные нарушения, вызываемые йододефицитом, изначально протекают незаметно и могут не беспокоить человека. Однако даже при умеренном недостатке йода наблюдается снижение интеллектуальных способностей в среднем на 10%.

"Йододефицит приводит к нарушению синтеза жизненно важных гормонов щитовидной железы. В щитовидную железу поступает сигнал о нехватке гормонов, получая его, железа начинает увеличиваться в объеме, пытаясь за счет разрастания ткани нормализовать выработку недостающих гормонов, естественно, этого не происходит, так как не хватает строительного материала – йода. В результате развивается эндемический зоб", – отметила Кубрава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Беляева: уровень йода в организме детей Абхазии опасно низкий

Наиболее уязвимая категория при нехватке йода – беременные женщины и дети, отметила главный эндокринолог Минздрава Абхазии.

"Особенно опасен йододефицит, испытываемый при беременности. При йододефицитных заболеваниях щитовидной железы у беременных повышается риск самопроизвольных выкидышей, врожденных пороков развития плода, а у рожденных детей развитие гипотиреоза и умственной неполноценности", – сказала Юлиана Кубрава.

Также йододефицит может вызвать такие проблемы, как раздражительность, забывчивость, сонливость, ухудшение внимания и реакции, депрессивное состояние, снижение жизненного тонуса.

Море не спасает

Расположение на берегу моря не спасает жителей Абхазии от дефицита йода в организме, сказал специалист по здравоохранению и питанию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Андрей Тулисов.

"Кавказский регион исторически давно славился тем, что здесь всегда был дефицит йода, связанный с малой минерализацией речной воды, реки короткие, не успевают набрать соли и металлов. Также связано с особенностью кухни, население республики не часто употребляются в пищу морепродукты. В необходимом количестве йод не попадает в организм. Мы надеемся, что эта проблема будет более серьезно воспринята, и дети, наконец, перестанут страдать от дефицита йода в Абхазии. Ее решить можно, это недорого", – сказал Андрей Тулисов.

На круглом столе обсуждалась диспансеризация, начиная с детей подросткового возраста, проводили обследование беременных с непременным участием эндокринолога и обязательным УЗИ щитовидной железы.