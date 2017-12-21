Хаджимба о страховании туристов: государство не против

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государство не против страхования иностранных лиц и их автотранспорта, сказал президент Абхазии Рауль Хаджиба на итоговой пресс-конференции за 2017 год в четверг 21 декабря.

© Sputnik. Томас Тхайцук Неоправданные страхи: отпугнет ли туристов страхование в Абхазии

"Тема страхования актуальна не только для Абхазии, страхование есть во многих других государствах. Это должно делаться в рамках закона, который есть у нас, мы должны соблюдать те правила, которые необходимы, чтобы к нам могли без каких-либо препятствий приезжать и отдыхать туристы", — подчеркнул глава государства.

Рауль Хаджимба отметил, что если туристы едут на своих автотранспортных средствах, то должна быть взаимосвязь наших страховых структур с российскими структурами.

"Что касается курортного сбора, эта тема поднималась, о ней говорили даже наши партнеры. Насколько я знаю, эту тему поднимали и на курортах Северного Кавказа, там вполне это возможно, потому что это все-таки хоть и турист, но турист, который посещает те или иные курортные объекты, находящиеся в своей собственной стране, и в любом случае это никак не повлияет на посещаемость этих объектов", — считает он.

Введение курортного сбора на границе президент считает преждевременным.

"Оно может просто отпугнуть людей, у нас и так, к сожалению, немало незаконных сборов, вы знаете, о чем я говорю", — сказал президент.

Хаджимба отметил, что приезд туристов в Абхазию снизился на 30-40%, поэтому введение курортного сбора может ухудшить и без того сложную ситуацию в этой сфере.

В ноябре 2014 года в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел вторую большую пресс-конференцию.