Хаджимба считает, что таможня на Ингуре должна защитить рынок Абхазии

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджиба на итоговой пресс-конференции за 2017 год заявил, что прохождение товаров на границе с Грузией необходимо взять под контроль.

© Sputnik Роберт Джопуа ГТК Абхазии: на границе с Грузией должна работать таможенная служба

Глава государства напомнил, что таможенный пункт работал сразу после войны, и были даже таможенные платежи, однако позже каким-то образом он закрылся.

"Никто не говорит о том, что мы собираемся устанавливать экономические отношения с Грузией на уровне государств, но экономические отношения установили совершенно другие люди, которые работают на этой границе", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ни для кого не секрет, что товары через границу с Грузией поступают в Абхазию.

Хаджимба заметил, что на всех рынках республики продаются товары из Грузии и даже производимые на территории Грузии.

"Почему мы должны позволять демпинговать на нашем рынке определенным категориям людей. Мы не за установление экономических отношений с Грузией, а за более жесткие процессы контроля и получение соответствующих возможностей для государства", — подчеркнул президент.

Рауль Хаджимба отметил, что с территории Абхазии в Грузию вывозится орех, который облагается таможенными платежами.

"Эта тема пока открыта, она обсуждается, а грузы, перевозимые с той стороны, в ценовом отношении, не могу сказать, что они сопоставимы с грузами, которые мы пропускаем через российско-абхазскую границу и морскую границу, но они достаточно значительны, и мы теряем большие суммы. Поэтому эти вопросы нужно отрабатывать и думать о том, как правильно использовать эти возможности", — сказал он.

В ноябре 2014 года в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел вторую большую пресс-конференцию.